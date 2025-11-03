Al Velodrome arriva l’Atalanta di Juric che deve cambiare passo dopo lo 0-0 contro lo Slavia Praga, ma non sarà facile in questa 4° giornata della prima fase a girone unico di Champions League, a Marsiglia, contro la squadra allenata da De Zerbi. Pronostico Marsiglia-Atalanta 5 novembre 2025.

Pronostico Marsiglia-Atalanta 5 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Marsiglia-Atalanta, match della 4° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo il deludente 0-0 contro lo Slavia Praga, l’Atalanta torna in Europa dove vuole prolungare la sua striscia di risultati utili consecutivi, anche se Ivan Jurić non dovrebbe poter schierare capitan Marten de Roon (problema muscolare patito contro il Milan). L’Atalanta non ha vinto nessuna delle 4 partite europee giocate contro squadre francesi al di fuori dell’Italia (2 pari, 2 sconfitte).

Il Marsiglia Roberto De Zerbi (che ha perso 7 dei 9 precedenti da allenatore contro l’Atalanta tra tutte le competizioni, con 1 vittoria, 1 pareggio a completare il quadro) tenterà di riscattare il ko patito contro lo Sporting nel turno precedente e di scavalcare in classifica proprio la Dea, attualmente al 17° posto. Il Marsiglia è imbattuto in ognuna delle ultime 8 gare interne delle maggiori competizioni europee (7 vittorie, 1 pari) e potrebbe arrivare a 9 per la prima volta in questo secolo.

Probabili Formazioni Marsiglia-Atalanta

MARSIGLIA (5-4-1): Rulli; X, Balerdi, Aguerd, Pavard, Weah; Paixão, Højbjerg, Vermeeren, Greenwood; Aubameyang. All. De Zerbi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Brescianini, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Juric

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Marsiglia-Atalanta?

La partita Marsiglia-Atalanta, valida per la 4ª giornata della fase a girone unico di Champions si disputerà mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 21:00, allo Stade Orange Vélodrome di Marsiglia (Francia). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Marsiglia-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Marsiglia-Atalanta

I due precedenti tra Marsiglia e Atalanta si sono giocati nelle semifinali di UEFA Europa League 2023-24. Dopo l’1-1 in casa del Marsiglia, l’Atalanta si è imposta 3-0 a Bergamo nella sfida di ritorno qualificandosi così per la finale. Fin dall’inizio della scorsa stagione, l’Atalanta ha perso soltanto 2 delle sue ultime 11 sfide della fase a gironi di UEFA Champions League (5 vittorie, 4 pareggi). Soltanto Inter (10) e Arsenal (8). Il Marsiglia ha passato in situazione di svantaggio soltanto il 9% (28 minuti) delle partite giocate in questa Champions League 2025-26. Si tratta del dato più basso tra tutti i club nella competizione. Il club francese sta peraltro facendo registrare la terza peggior differenza di xG per 90′ mentre si trova in situazione di parità (-1,8, su 114 minuti), dietro soltanto a Eintracht Francoforte (-2,4) e Kairat (-2,2).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.80

Risultati esatti e scommesse marcatori Marsiglia-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-0, 2-3.

Contro lo Slavia Praga, Charles De Ketelaere ha creato 6 occasioni per la seconda volta in una partita giocata con la maglia dell’Atalanta in UEFA Champions League (la prima fu contro il Bruges nel febbraio 2025). CDK è l’unico giocatore ad aver creato almeno 6 occasioni in più di una partita nella storia della Dea in Champions.

