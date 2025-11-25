Martedì 25 novembre torna la UEFA Champions League 2025-2026 con la 5° giornata della prima fase a girone unico. Trasferta scandinava per i bianconeri che arrivano dal 1-1 in campionato contro la Fiorentina, e la cura Spalletti sembra non aver ancora fatto effetto. Pronostico Bodo/Glimt-Juventus 25 novembre 2025.

Pronostico Bodo/Glimt-Juventus 25 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bodo/Glimt-Juventus, match della 5° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Pareggite per la Juventus che arriva dal 1-1 contro la Fiorentina in campionato, e 1-1 è stato anche l’ultimo risultato riportato a casa dai bianconeri in Champions, contro lo Sporting. Luciano Spalletti sta lavorando senza sosta per ridisegnare al meglio assetto tattico e certezze della Vecchia Signora, ma il percorso sembra ancora molto lungo. La Juventus incontrerà un club norvegese in competizioni europee per la prima volta dalla Champions League 2001-02: nella fase a gironi di quell’edizione, i bianconeri pareggiarono 1-1 in trasferta col Rosenborg, per poi vincere 1-0 la sfida giocata in casa. Tutte le 4 trasferte europee della Juventus contro società norvegesi sono terminate in pareggio, peraltro sempre col risultato di 1-1. La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime 5 gare di Champions (3 pari, 2 ko) e ha ottenuto solo 1 vittoria nelle ultime 12 trasferte di Champions League (5 pareggi, 6 sconfitte). Dopo aver realizzato 3 clean sheet consecutivi tra novembre 2024 e gennaio 2025 – rispettivamente 0-0 con l’Aston Villa, 2-0 contro il Manchester City e 0-0 contro il Bruges) – la Juventus ha subito gol in ognuna delle ultime 7 partite giocate in Champions, con una media di 2 reti incassate a partita (14 totali).

Calendario che, per la prossima giornata, obbligherà i bianconeri alla trasferta in Norvegia, per sfidare il Bodø/Glimt. La squadra allenata da Kjetil Knutsen occupa attualmente il 29° posto (la Juve è 26°) ed è reduce da due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Galatasaray (1-3) e Monaco (0-1). Questa sarà la 14ª volta che il Bodø/Glimt affronterà un club italiano in Europa: su 13 precedenti, 4 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte. Sarà però la prima in cui il club norvegese sfiderà la Juventus, avendo finora incontrato altre sei squadre italiane. Il Bodø/Glimt è anccora alla ricerca della prima vittoria in questa UEFA Champions League 2025-26 (2 pareggi, 2 sconfitte in 4 gare).

Probabili Formazioni Bodo/Glimt-Juventus

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Spalletti.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Bodo/Glimt-Juventus?

La partita Bodø/Glimt-Juventus, valida per la 5ª giornata della fase a girone unico di Champions si disputerà martedì 25 novembre 2025, dalle ore 21:00, all’Aspmyra Stadion di Bodø (Norvegia). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Bodo/Glimt-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bodo/Glimt-Juventus

l Bodø/Glimt non ha vinto nessuna delle ultime 7 partite giocate nelle maggiori competizioni europee (2 pareggi, 5 ko).

PRONOSTICO: VITTORIA JUVENTUS @2.10 SISAL

Risultato esatto finale e scommesse marcatori Bodo/Glimt-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-3.

Dusan Vlahovic è l’unico giocatore della Juventus che vanta marcature multiple in questa Champions (3). Se dovesse segnare contro il Bodø/Glimt, l’attaccante serbo diventerebbe l’ottavo giocatore bianconero ad andare in doppia cifra per gol realizzati in Champions League (attualmente è a quota 9), nonché il primo da Álvaro Morata nel novembre 2020.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.