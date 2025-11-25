Martedì 25 novembre, alle ore 21:00 dallo Stadio Maradona, il Napoli ospita il Qarabag in un match dove i partenopei sono nettamente favoriti e non possono fallire in questa 5° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Champions League 2025-2026. Pronostico Napoli-Qarabag 25 novembre 2025.

Pronostico Napoli-Qarabag 25 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Qarabag match della 5° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Napoli è pronto a rituffarsi in Europa per la quinta giornata con la squadra allenata da Antonio Conte che è sempre alle prese con vari infortuni, più o meno lunghi, ma punta a risalire prontamente una classifica che attualmente la vede al 24° posto, l’ultimo utile per agguantare i playoff-spareggi. Il Napoli ha vinto solo 1 degli ultimi 6 match giocati in UEFA Champions League (2 pari, 3 ko), peraltro subendo oltre due gol di media a partita (2,2 su un totale di 13 reti incassate). Gli azzurri hanno comunque trovato un clean sheet nella sfida più recente di Champions, pareggiando 0-0 contro l’Eintracht Francoforte nella giornata precedente.

Îl Qarabag è un avversario alla portata, ma attenzione alle sorprese visto che al momento questa squadra si sta confermando come una delle grandi rivelazioni. Reduce dal pareggio 2-2 contro il Chelsea, il club azero non vuole smettere di sognare e cerca la terza vittoria europea della stagione, dopo aver già battuto Benfica (3-2) e FC Copenhagen (2-0). Il Qarabag non ha mai vinto nei 6 precedenti contro squadre italiane in Europa, avendo peraltro perso 5 volte a fronte di 1 solo pareggio.

Probabili Formazioni Napoli-Qarabag

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutiérrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Elmas. All. Conte.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Kady, Leandro Andrade, Zoubir; Durán. All. Qurbanov.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Napoli-Qarabag?

La partita Napoli-Qarabag, valida per la 5ª giornata della fase a girone unico di Champions si disputerà martedì 25 novembre 2025, dalle ore 21:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Napoli-Qarabag

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Qarabag

Napoli e Qarabag si affrontano per la prima volta in competizioni europee; questo sarà peraltro il primo incontro tra gli azzurri e un club azero. I club italiani sono imbattuti contro squadre azere nelle competizioni europee, avendo vinto 6 degli 8 precedenti (2 pareggi), inclusi gli ultimi 4 di fila. Il Napoli ha perso soltanto 1 degli ultimi 19 incontri casalinghi in UEFA Champions League (11 vittorie, 7 pareggi).

PRONOSTICO: NAPOLI+OVER 2.5 @1.75 SNAI

Risultato esatto finale e scommesse marcatori Napoli-Qarabag

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 2-2.

Rasmus Højlund ha realizzato 7 gol in 9 presenze in Champions League. Dall’inizio dell’edizione 2023-24, la sua percentuale di realizzazione per tiro (7/15, pari al 47%) è la migliore tra tutti i giocatori che vantano almeno 10 tiri nel torneo.

