Trasferta impegnativa per l’Inter reduce dalla sconfitta nel derby, ma ancora imbattuta in UEFA Champions League dove mercoledì 26 al Wanda Metropolitano i nerazzurri di Chivu cercheranno di fare risultato anche sul campo dell’Atletico Madrid che in casa in Europa perde raramente. Pronostico Atletico Madrid-Inter 26 novembre 2025.

Pronostico Atletico Madrid-Inter 26 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atletico Madrid-Inter match della 5° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Inter vuole ovviamente mantenere la propria imbattibilità nel torneo e inanellare la quinta vittoria di fila per rimanere ai vertici della classifica, ma anche per archiviare subito il bruciante 0-1 perdente nel recente derby di Milano. Insieme ad Arsenal e Bayern Monaco, l’Inter è una delle tre squadre ad aver vinto tutte e 4 le partite giocate in questa Champions. I nerazzurri non hanno tuttavia mai vinto le prime 5 gare di una singola stagione di Champions League. Dopo le prime quattro giornate di questo torneo europeo, l’Inter è la squadra che ha vinto più contrasti aerei (69) e che vanta la miglior percentuale di contrasti aerei vinti (69%, 69/100).

L’Atletico Madrid arriva dalla vittoria 3-1 contro l’Union SG e i Colchoneros occupano attualmente il 17° posto avendo peraltro perso contro Arsenal (0-4) e Liverpool (2-3). In casa la squadra di Diego Simeone è però praticamente imbattibile, stanti le 11 vittorie ottenute nelle ultime 12 gare interne di Champions. Il 40% dei gol realizzati dall’Atletico in questa stagione di Champions League sono arrivati da contropiede (4/10): nessuna squadra ha segnato così tanto in contropiede dopo le prime quattro giornate.

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Inter

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez; Griezmann. All. D. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Atletico Madrid-Inter?

La partita Atletico Madrid-Inter, valida per la 5ª giornata della fase a girone unico di Champions si disputerà mercoledì 26 novembre 2025, dalle ore 21:00, al Riyadh Air Metropolitano Stadium di Madrid (Spagna). Il match sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Migliori quote per Atletico Madrid-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atletico Madrid-Inter

Questo sarà il 4° incrocio tra Atletico e Inter in tutte le competizioni. Il club spagnolo ha vinto 2-0 nella finale di Supercoppa Europea 2010, ma anche 2-1 il ritorno degli ottavi di finale dell’edizione 2023-24 di Champions. In quell’occasione, l’Atletico si qualificò per i quarti dopo i tiri di rigore. L’Inter non ha vinto alcuna delle ultime 12 trasferte europee in terra spagnola (4 pareggi, 8 sconfitte). L’Atletico Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 gare interne di UEFA Champions League (1 ko) e, dall’edizione 2023-24 del torneo, nessuna squadra ha collezionato più successi in casa dei Colchoneros. Il club spagnolo ha segnato almeno 3 gol in ognuna delle due gare interne giocate in questo torneo (5-1 contro l’Eintracht Francoforte, 3-1 con l’Union SG).

PRONOSTICO: ATLETICO (0, -0.5 AH) @1.98 BET365

Risultato esatto finale e scommesse marcatori Atletico Madrid-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-0, 2-1.

Francesco Pio Esposito è il 3° giocatore under 21 per media di coinvolgimento in tiri od occasioni sui 90′ (6,6), grazie a 7 occasioni create e 13 tiri effettuati in 274 minuti. Meglio di lui fanno soltanto Lamine Yamal (7,1) ed Estêvão (6,8).

