Pronostici Champions League: le scommesse su Eintracht Francoforte-Atalanta, 5° giornata del 26-11-2025

Pronostico Francoforte-Atalanta 26 novembre 2025
Pronostici Champions League
Avatar
di
24 Novembre 2025

La Dea torna in Europa per la trasferta tedesca a Francoforte contro l’Eintracht, match valido per la 5° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Champions League 2025-2026 e questa sarà anche la prima panchina in carriera di Raffaele Palladino in Champions. Pronostico Francoforte-Atalanta 26 novembre 2025.

Pronostico Francoforte-Atalanta 26 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Eintracht Francoforte-Atalanta match della 5° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Atalanta è pronta a calcare di nuovo i migliori palcoscenici d’Europa e sarà una prima panchina in Champions anche per Raffaele Palladino (che in Europa ha guidato la Fiorentina fino alle semifinali della scorsa UEFA Conference League nonostante fosse al debutto nelle competizioni europee). La Dea è ospite al Deutsche Bank Park, con l’obiettivo di mantenere una buona posizione (al momento 16°). L’Atalanta ha vinto entrambe le ultime 2 partite giocate in Europa contro squadre tedesche: 3-0 contro il Bayer Leverkusen nella finale di UEFA Europa League 2023-24 e 2-0 allo Stoccarda nella fase a girone unico di UEFA Champions League 2024-25.

L’Eintracht Francoforte allenato da Dino Toppmöller cercherà di risalire posizioni e dare seguito al buonissimo pareggio (0-0) conquistato a Napoli. L’Eintracht ha perso 1-5 sia nella seconda che nella terza giornata di questo torneo, prima di pareggiare 0-0 contro il Napoli. Le due gare interne giocate finora dall’Eintracht in questa Champions sono terminate con 6 gol realizzati: nella prima giornata il club tedesco ha battuto 5-1 il Galatasaray, mentre nella terza ha perso 1-5 contro il Liverpool. L’Eintracht ha subito più tiri in contropiede (10) di qualsiasi altro club dopo le prime quattro giornate della Champions League 2025-26. Soltanto l’Union SG ha peraltro subito più gol (5) in tale situazione di gioco rispetto alla squadra tedesca (4) nel torneo.

Pronostico Francoforte-Atalanta 26 novembre 2025

Pronostico Francoforte-Atalanta 26 novembre 2025

Probabili Formazioni Eintracht Francoforte-Atalanta

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmöller.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Palladino

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Francoforte-Atalanta?

La partita Eintracht Francoforte-Atalanta, valida per la 5ª giornata della fase a girone unico di Champions si disputerà mercoledì 26 novembre 2025, dalle ore 21:00, al Deutsche Bank Park di Francoforte (Germania). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Eintracht Francoforte-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Eintracht Francoforte-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.603.602.50
2.603.502.60
2.603.552.55
2.603.552.55
2.603.552.55

Le nostre scommesse su Eintracht Francoforte-Atalanta

Questo sarà il 1° incontro ufficiale tra Eintracht e Atalanta in tutte le competizioni. Il club tedesco non ha mai vinto né segnato alcun gol nelle ultime 4 gare europee giocate contro squadre italiane: 3 ko e 1 pareggio, quest’ultimo maturato a Napoli (0-0) nella giornata precedente della Champions 2025-26. Dall’inizio dell’edizione 2024-25, soltanto Inter (11), Arsenal (10) e PSG (8) hanno registrato più clean sheet dell’Atalanta (7) in UEFA Champions League.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.83 BET365

Risultato esatto finale e scommesse marcatori Eintracht Francoforte-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-2, 1-1.

Gianluca Scamacca ha realizzato 8 gol in 12 presenze da titolare nelle maggiori competizioni europee; 6 di quei gol sono arrivati nelle 9 presenze di Scamacca nell’undici nerazzurro titolare. L’unico precedente personale contro club tedeschi risale alla finale di UEFA Europa League 2023-24, contro il Bayern Monaco, quando Scamacca servì l’assist ad Ademola Lookman per il gol del 3-0.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Schedina Champions League di oggi 25/11/2025
Pronostici Champions League
Schedina Champions League di oggi 25/11/2025
24 Novembre 2025
Pronostico Bodo/Glimt-Juventus: analisi, statistiche, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Champions League
Pronostici Champions League
Pronostico Bodo/Glimt-Juventus: analisi, statistiche, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Champions League
24 Novembre 2025
Pronostico Napoli-Qarabag: analisi e scommesse 5° giornata Champions League del 25 novembre 2025
Pronostici Champions League
Pronostico Napoli-Qarabag: analisi e scommesse 5° giornata Champions League del 25 novembre 2025
24 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.