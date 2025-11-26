La Dea torna in Europa per la trasferta tedesca a Francoforte contro l’Eintracht, match valido per la 5° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Champions League 2025-2026 e questa sarà anche la prima panchina in carriera di Raffaele Palladino in Champions. Pronostico Francoforte-Atalanta 26 novembre 2025.

Pronostico Francoforte-Atalanta 26 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Eintracht Francoforte-Atalanta match della 5° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Atalanta è pronta a calcare di nuovo i migliori palcoscenici d’Europa e sarà una prima panchina in Champions anche per Raffaele Palladino (che in Europa ha guidato la Fiorentina fino alle semifinali della scorsa UEFA Conference League nonostante fosse al debutto nelle competizioni europee). La Dea è ospite al Deutsche Bank Park, con l’obiettivo di mantenere una buona posizione (al momento 16°). L’Atalanta ha vinto entrambe le ultime 2 partite giocate in Europa contro squadre tedesche: 3-0 contro il Bayer Leverkusen nella finale di UEFA Europa League 2023-24 e 2-0 allo Stoccarda nella fase a girone unico di UEFA Champions League 2024-25.

L’Eintracht Francoforte allenato da Dino Toppmöller cercherà di risalire posizioni e dare seguito al buonissimo pareggio (0-0) conquistato a Napoli. L’Eintracht ha perso 1-5 sia nella seconda che nella terza giornata di questo torneo, prima di pareggiare 0-0 contro il Napoli. Le due gare interne giocate finora dall’Eintracht in questa Champions sono terminate con 6 gol realizzati: nella prima giornata il club tedesco ha battuto 5-1 il Galatasaray, mentre nella terza ha perso 1-5 contro il Liverpool. L’Eintracht ha subito più tiri in contropiede (10) di qualsiasi altro club dopo le prime quattro giornate della Champions League 2025-26. Soltanto l’Union SG ha peraltro subito più gol (5) in tale situazione di gioco rispetto alla squadra tedesca (4) nel torneo.

Probabili Formazioni Eintracht Francoforte-Atalanta

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmöller.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Palladino

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Francoforte-Atalanta?

La partita Eintracht Francoforte-Atalanta, valida per la 5ª giornata della fase a girone unico di Champions si disputerà mercoledì 26 novembre 2025, dalle ore 21:00, al Deutsche Bank Park di Francoforte (Germania). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche in streaming su NOW.

Migliori quote per Eintracht Francoforte-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Eintracht Francoforte-Atalanta

Questo sarà il 1° incontro ufficiale tra Eintracht e Atalanta in tutte le competizioni. Il club tedesco non ha mai vinto né segnato alcun gol nelle ultime 4 gare europee giocate contro squadre italiane: 3 ko e 1 pareggio, quest’ultimo maturato a Napoli (0-0) nella giornata precedente della Champions 2025-26. Dall’inizio dell’edizione 2024-25, soltanto Inter (11), Arsenal (10) e PSG (8) hanno registrato più clean sheet dell’Atalanta (7) in UEFA Champions League.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.83 BET365

Risultato esatto finale e scommesse marcatori Eintracht Francoforte-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-2, 1-1.

Gianluca Scamacca ha realizzato 8 gol in 12 presenze da titolare nelle maggiori competizioni europee; 6 di quei gol sono arrivati nelle 9 presenze di Scamacca nell’undici nerazzurro titolare. L’unico precedente personale contro club tedeschi risale alla finale di UEFA Europa League 2023-24, contro il Bayern Monaco, quando Scamacca servì l’assist ad Ademola Lookman per il gol del 3-0.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.