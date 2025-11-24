La schedina di oggi, è dedicata alle partite di calcio della quinta giornata di Champions League, in programma oggi 25 novembre 2025. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Champions League di oggi 25/11/2025.

La Schedina in multipla di Champions League

Martedì 25 novembre 2025, si giocano le partite di del quinto turno in Champions League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Galatasaray-Union Saint Gilloise

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del quinto turno di campionato in Champions League è in programma martedì 25 novembre alle ore 18.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Galatasaray contro l’Union SG.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Galatasaray+Over 1.5, offerta a quota 1.83 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Borussia Dortmund-Villarreal

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca in Germania, tra la squadra di casa del Borussia Dortmund e la formazione ospite del Villarreal.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Borussia Dortmund, offerta a quota 1.83 su Snai e Sisal

Scommessa Bodo/Glimt-Juventus

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio europeo di Champions League, è in programma oggi 25 novembre 2025, alle ore 20.45 e vede scendere in campo Bodo/Glimt-Juventus.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio in Champions League, vi consiglia la Vittoria Juventus, offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet

Pronostico Napoli-Qarabag

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Champions League, è in programma questa sera alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Napoli, opposta al Qarabag.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Vittoria Napoli + Over 2.5, offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @12.70



Galatasaray-Union SG: 1+Over 1.5 a quota 1.83

Borussia Dortmund-Villarreal: 1 a quota 1.80

Bodo/Glimt-Juventus: 2 a quota 2.10

Napoli-Qarabag: 1+Over2.5 a quota 1.80

