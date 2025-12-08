Pronostico Inter-Liverpool: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 6° giornata Champions League

Pronostico Inter-Liverpool 9 dicembre 2025
Pronostici Champions League
8 Dicembre 2025

Questa settimana torna la UEFA Champions League 2025-2026 con la 5° giornata della prima fase a girone unico, e martedì a San Siro l’Inter cerca di riscattare il primo ko contro l’Atletico, e arriva un Liverpool in cui è appena scoppiato il caso Salah-Slot, con l’egiziano che non sarà a Milano per questa sfida. Pronostico Inter-Liverpool 9 dicembre 2025.

Pronostico Inter-Liverpool 9 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Liverpool match della 6° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo la sconfitta all’ultimo contro l’Atletico Madrid, il primo stop europeo dei nerazzurri, l’Inter torna in campo a San Siro, forti comunque del loro 4° posto a pari punti sia di PSG che di Bayern Monaco e a tre lunghezze di distanza dalla capolista, finora imbattuta, Arsenal. L’Inter è imbattuta nelle ultime 18 partite giocate in casa in UEFA Champions League (15 vittorie, 3 pari); si tratta della striscia di imbattibilità interna aperta più lunga nella competizione.

A San Siro arriva il Liverpool in crisi con i Reds che si trovano attualmente al 13° posto in classifica, e stanno vivendo un periodo molto delicato della loro stagione, avendo perso sette partite ufficiali negli ultimi due mesi. E’ scoppiato anche il caso Salah, con mister Arne Slot che non ha nemmeno convocato l’egiziano per questa trasferta. Il Liverpool ha vinto 5 delle ultime 6 trasferte giocate contro club italiani (1 ko).

Inter e Liverpool si sono già affrontati 6 volte in Coppa dei Campioni/Champions League, coi nerazzurri che hanno vinto 2 volte a fronte di 4 sconfitte.

Pronostico Inter-Liverpool 9 dicembre 2025

Pronostico Inter-Liverpool 9 dicembre 2025

Probabili Formazioni Inter-Liverpool

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak. All. Slot.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Inter-Liverpool?

La partita Inter-Liverpool, in programma martedì 9 dicembre dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Inter-Liverpool

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Inter-Liverpool
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.153.603.25
2.153.603.30
2.103.603.25
2.103.603.25
2.103.603.25

Le nostre scommesse su Inter-Liverpool

5 degli ultimi 6 incroci europei tra Inter e Liverpool si sono conclusi con un clean sheet da parte di una delle due formazioni (2 l’Inter, 3 i Reds). Infatti, le due squadre non segnano nella stessa partita dal loro primo confronto europeo: quello vinto 3-1 dal club inglese nella semifinale d’andata della Coppa Campioni 1964-65.

PRONOSTICO: GOL NO @2.35 GOLDBET

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori per Inter-Liverpool

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-1, 0-2.

Lautaro Martinez ha segnato in tutte e 5 le partite di Champions giocate a San Siro nel 2025 (8 gol). L’unico giocatore in grado di andare in gol in almeno 6 sfide interne consecutive di questo torneo con la maglia di un club italiano è stato finora Andriy Shevchenko (7 col Milan, dal marzo 2004 al settembre 2005).

,
