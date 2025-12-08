A Bergamo martedì sera si gioca questo match valido per la 6° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Champions League 2025-2026 con la Dea che ospita i Blues di Maresca. Pronostico Atalanta-Chelsea 9 dicembre 2025.

Pronostico Atalanta-Chelsea 9 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Chelsea match della 6° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’effetto Palladino si è fatto sentire e l’Atalanta torna in campo in Europa dopo l’ottimo 3-0 contro l’Entracht Francoforte. La Dea è attualmente al 10° posto in classifica, ma con gli stessi punti (10) delle quattro squadre che li precedono. Inclusa l’avversaria che dovranno affrontare in questo turno. Atalanta e Chelsea si sfidano per la prima volta in competizioni europee. La Dea ha tuttavia vinto solo 1 dei 7 precedenti con club inglesi giocati in UEFA Champions League (3 pareggi, 3 sconfitte). Dall’inizio della scorsa edizione di Champions, l’Atalanta ha collezionato 8 clean sheet in 15 partite giocate. Tra tutte le squadre che hanno giocato entrambe le edizioni del torneo, soltanto l’Inter (55%, 11/20) ha una percentuale di clean sheet maggiore di quella dei nerazzurri di Bergamo (53%).

Perché alla New Balance Arena arriva infatti il Chelsea di Enzo Maresca. Squadra impreziosita dai gol di Estêvão, nuovo astro nascente del calcio brasiliano, e da una rosa davvero completa, sia per quantità che per qualità. Blues che arrivano a Bergamo dopo aver superato 3-0 il Barcellona e con una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi. Il Chelsea è rimasto senza vittorie nelle ultime 4 trasferte di UEFA Champions League (1 pareggio, 3 sconfitte).

Probabili Formazioni Atalanta-Chelsea

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estêvão, Enzo Fernández, Garnacho; Pedro Neto. All. Maresca.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Atalanta-Chelsea?

La partita Atalanta-Chelsea, in programma martedì 9 dicembre dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Atalanta-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Chelsea

Tutti i 6 gol realizzati dall’Atalanta in questa Champions League sono stati segnati nei secondi tempi; soltanto i nerazzurri e il Kairat Almaty non sono finora riusciti a realizzare un gol nei primi 45 minuti (di tutte le partite giocate finora).

PRONOSTICO: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.05 BET365

Risultato Esatto Finale e scommesse marcatori per Atalanta-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-2, 1-1, 0-2.

Estêvão è il miglior marcatore del Chelsea nella Champions League 2025-26, grazie a 3 gol finora realizzati. Ha già eguagliato il primato di reti realizzate da un teenager con la maglia di un club appartenente alla Premier League in una singola edizione del torneo europeo (3 li realizzò anche Wayne Rooney col Manchester United nella stagione 2004-05).

