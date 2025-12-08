Trasferta portoghese per il Napoli di Antonio Conte, che arriva dalla vittoria nel big match di Serie A sulla Juve, e ora si rituffa in Europa dove deve migliorare l’attuale rendimento, già da questa 6° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Champions League. Pronostico Benfica-Napoli 10 dicembre 2025.

Pronostico Benfica-Napoli 10 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Benfica-Napoli match della 6° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo il 2-0 contro il Qarabag, ma anche il successo nel big match del fine settimana di Serie A contro la Juve, il Napoli torna in campo, con gli azzurri di Antonio Conte che vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo nel torneo, per migliorare una classifica che attualmente li vede occupare solo il 20° posto con 7 punti, soltanto uno in più delle cinque squadre (Juventus inclusa) alle loro spalle. Il Napoli ha perso ognuna delle ultime quattro trasferte in Champions League, subendo peraltro 15 gol (3,8 a partita). Gli azzurri non hanno mai perso cinque gare esterne europee di fila nella loro storia.

Il Benfica ha chiuso una striscia negativa battendo 2-0 l’Ajax e ora tenterà la rimonta, quantomeno per arrivare nella zona playoff. Il club lusitano potrà contare sulla spinta dell’Estádio da Luz, ma i precedenti europei col Napoli sono tutt’altro che favorevoli. José Mourinho ha ottenuto la prima vittoria in UEFA Champions League da allenatore del Benfica nello scorso turno del torneo in corso (2-0 sull’Ajax). L’ultima volta che lo Special One ha vinto due partite consecutive in Champions risale al novembre 2018, quando allenava il Manchester United.

Questo è l’ottavo confronto tra José Mourinho (Benfica) e Antonio Conte (Napoli) come allenatori avversari, ma il primo dalla finale di FA Cup 2018 (vinta 1-0 dal Chelsea di Conte contro il Manchester United di Mourinho). Conte ha vinto 4 dei 7 precedenti con l’allenatore portoghese, a fronte di 2 successi dello Special One e 1 pareggio. Nelle prime 5 giornate di questa Champions 2025-26, sia il Benfica (28° – 4,4) che il Napoli (33° – 3,8) risultano tra le 10 peggiori squadre per xG in open-play. Entrambi questi club hanno segnato solo 2 gol in open-play fino ad oggi nel torneo: solo Ajax (0), Villareal (1) e Pafos (1) ne hanno realizzati di meno su quella situazione di gioco.

Probabili Formazioni Benfica-Napoli

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Højlund, Lang. All. Conte.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Benfica-Napoli?

La partita Benfica-Napoli, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 dalle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Migliori quote per Benfica-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Benfica-Napoli

Sono 4 i precedenti europei tra Benfica e Napoli, con gli azzurri vincitori 3 volte a fronte di 1 sola sconfitta. Il Napoli ha peraltro vinto entrambi i precedenti giocati in UEFA Champions League: 4-2 all’andata e 2-1 al ritorno nella fase a gironi dell’edizione 2016-17. Il Napoli ha tenuto la propria porta inviolata in entrambe le ultime sfide giocate in Champions (1 vittoria e 1 pareggio); contro il Benfica

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.60 SNAI

Risultato Esatto Finale per Benfica-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 0-2.

Scott McTominay ha segnato 3 gol nelle ultime 3 presenze col Napoli in UEFA Champions League, peraltro dopo averne realizzato soltanto 1 nelle prime 24 partite giocate nella competizione.

