A Torino si torna in campo con la 6° giornata della prima fase a girone unico della UEFA Champions League 2025-2026 con i bianconeri che devono migliorare la loro situazione in classifica, ed arrivano dalla sconfitta nel big match col Napoli in Serie A, ma attenzione a sottovalutare il Pafos che ha gli stessi punti dei bianconeri ed è in striscia positiva da 3 turni in Europa. Pronostico Juventus-Pafos 10 dicembre 2025.

Pronostico Juventus-Pafos 10 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Pafos match della 6° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

La Juventus in Europa arriva dal 3-2 spettacolare e all’ultimo contro il Bodo che ha permesso ai bianconeri di arrivare a 6 punti, solo al 22° posto. Nel fine settimana la Juve inoltre ha perso il big match contro il Napoli. Luciano Spalletti è alle prese continuamente con tantissimi infortuni (Gatti e Vlahovic gli ultimi). La Juventus ha vinto tutti i 6 precedenti europei giocati contro club ciprioti, peraltro con un punteggio aggregato di 25-3 e segnando almeno 4 gol in ognuno degli ultimi 4 incontri. La Juventus ha pareggiato entrambe le partite giocate in casa, all’Allianz Stadium, in questa Champions League 2025-26: 4-4 contro il Borussia Dortmund e 1-1 contro lo Sporting.

6 sono anche i punti che ha attualmente il Pafos. La squadra cipriota è reduce dal pareggio (2-2) contro il Monaco ma soprattutto da tre risultati utili consecutivi nel massimo torneo europeo per club, inclusa la vittoria di misura contro il Villareal quindi attenzione a dare per battuta il Pafos che in passato ha affrontato finora una sola avversaria italiana in competizioni europee: la Fiorentina, perdendo 2-3 in trasferta contro la Viola nella scorsa edizione della UEFA Conference League (novembre 2024).

Probabili Formazioni Juventus-Pafos

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

PAFOS (3-4-1-2): Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir; Oršić; Quina, Anderson Silva. All. Carcedo.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Juventus-Pafos?

La partita Juventus-Pafos, in programma mercoledì 10 dicembre dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Juventus-Pafos

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Pafos

La Juventus è soltanto una delle quattro squadre che hanno sia segnato (10) che subito (10) almeno 10 gol in questa edizione di Champions, insieme a Borussia Dortmund, Barcellona e Atlético de Madrid. Inoltre, le partite dei bianconeri sono state caratterizzate da 4 gol realizzati al 90′ o dopo (3 segnati, 1 subito): soltanto le partite giocate dal Borussia Dortmund ne contano di più (6).

PRONOSTICO: OVER 3.0 GOL @1.80 BET365

Risultato Esatto Finale per Juventus-Pafos

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 3-0, 2-2.

Fin dall’inizio della scorsa edizione di Champions, nessun giocatore ha segnato più gol subentrando a gara in corso di Jonathan David (4, primo al pari di Gonçalo Ramos). Inoltre, quei 4 gol rientrano tra gli ultimi 6 complessivi realizzati dall’attaccante bianconero nella massima competizione europea.

