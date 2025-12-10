Schedina Vincente di oggi 10/12/2025 in Champions League

Multipla Champions League
Pronostici Champions League
Tiberio Redaelli
di
10 Dicembre 2025

La schedina di oggi, mercoledì 11 dicembre 2025 è dedicata alle partite di calcio della sesta giornata di Champions League. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla dedicata alla Champions League e segui i consigli dei nostri esperti tipster di calcio. Schedina Vincente di oggi 10/12/2025 in Champions League.

La Schedina in multipla di Champions League di oggi 10/12/2025

Mercoledì 10 dicembre 2025, si giocano le partite di del sesto turno in Champions League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Villarreal-Copenaghen

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del quinto turno di campionato in Champions League è in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 18.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Villarreal contro il Copenaghen

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Villarreal+Over 2.5, offerta a quota 2.00 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Qarabag-Ajax

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca in Azerbaigian, tra la squadra di casa del Qarabag e la formazione ospite dell’Ajax.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Qarabag, offerta a quota 2.00 su Snai e Sisal

Schedina Champions League del 26/11/2026

Schedina Champions League del 26/11/2026

Scommessa Borussia Dortmund-Bodo/Glimt

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio europeo di Champions League, è in programma oggi, alle ore 21  e vede scendere in campo Borussia Dortmund-Bodo/Glimt

Il nostro pronostico per questa partita di calcio in Champions League, vi consiglia Vittoria Borussia Dortmund+Over 2.5, offerta a quota 1.72 su Netbet e Goldbet

Pronostico Atletico Bilbao-PSG

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Champions League, è in programma questa sera alle ore 21 e vede scendere in campo la formazione di casa dell’Atletico Bilbao, opposta al PSG.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL si + Over 2.5, offerta a quota 2.05 su Netbet e Goldbet

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

4.5
Visita il Sito Recensione

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @15.57

Villarreal-Copenaghen: 1+Over 2.5+Gol Si a quota 2.00
Qarabag-Ajax: 1  a quota 2.00
Borussia Dortmund-Bodo/Glimt: 1+Over 2.5 a quota 1.72
Atletico Bilbao-PSG: Gol si+Over 2.5  a quota 2.05

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Champions League: analisi e scommesse Benfica-Napoli del 10 dicembre 2025
Pronostici Champions League
Pronostici Champions League: analisi e scommesse Benfica-Napoli del 10 dicembre 2025
8 Dicembre 2025
Pronostico Juventus-Pafos: probabili formazioni, quote e scommesse 6° giornata di Champions League del 10-12-2025
Pronostici Champions League
Pronostico Juventus-Pafos: probabili formazioni, quote e scommesse 6° giornata di Champions League del 10-12-2025
8 Dicembre 2025
Atalanta-Chelsea: i pronostici sulla 6° giornata di UEFA Champions League del 9 dicembre 2025
Pronostici Champions League
Atalanta-Chelsea: i pronostici sulla 6° giornata di UEFA Champions League del 9 dicembre 2025
8 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.