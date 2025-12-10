La schedina di oggi, mercoledì 11 dicembre 2025 è dedicata alle partite di calcio della sesta giornata di Champions League. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla dedicata alla Champions League e segui i consigli dei nostri esperti tipster di calcio. Schedina Vincente di oggi 10/12/2025 in Champions League.
La Schedina in multipla di Champions League di oggi 10/12/2025
Mercoledì 10 dicembre 2025, si giocano le partite di del sesto turno in Champions League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Villarreal-Copenaghen
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del quinto turno di campionato in Champions League è in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 18.45 e vede scendere in campo la formazione di casa del Villarreal contro il Copenaghen
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Villarreal+Over 2.5, offerta a quota 2.00 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Qarabag-Ajax
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca in Azerbaigian, tra la squadra di casa del Qarabag e la formazione ospite dell’Ajax.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Qarabag, offerta a quota 2.00 su Snai e Sisal
Scommessa Borussia Dortmund-Bodo/Glimt
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio europeo di Champions League, è in programma oggi, alle ore 21 e vede scendere in campo Borussia Dortmund-Bodo/Glimt
Il nostro pronostico per questa partita di calcio in Champions League, vi consiglia Vittoria Borussia Dortmund+Over 2.5, offerta a quota 1.72 su Netbet e Goldbet
Pronostico Atletico Bilbao-PSG
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Champions League, è in programma questa sera alle ore 21 e vede scendere in campo la formazione di casa dell’Atletico Bilbao, opposta al PSG.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL si + Over 2.5, offerta a quota 2.05 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @15.57
Villarreal-Copenaghen: 1+Over 2.5+Gol Si a quota 2.00
Qarabag-Ajax: 1 a quota 2.00
Borussia Dortmund-Bodo/Glimt: 1+Over 2.5 a quota 1.72
Atletico Bilbao-PSG: Gol si+Over 2.5 a quota 2.05
Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.