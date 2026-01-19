Inizia anche il 2026 della UEFA Champions League e ad aprire le ostilità martedì in Danimarca c’è il Napoli di Antonio Conte a caccia di punti per difendere la posizione che li porterebbe agli spareggi, al momento a parimerito proprio col Copenhagen. Pronostico FC Copenhagen-Napoli 20 gennaio 2026.
Pronostico FC Copenhagen-Napoli 20 gennaio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di FC Copenhagen-Napoli match della 7° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.
Il Napoli, reduce in Europa dalla sconfitta col Benfica, è attualmente al 23° posto, e gioca un vero e proprio scontro diretto per gli spareggi con i danesi subito dietro in 24° posizione. Il Napoli ha perso tutte le ultime 5 trasferte di Champions, subendo almeno 2 gol in ognuna di esse (17 reti subite in totale nel periodo). Si tratta della striscia negativa in trasferta più lunga nella storia del club azzurro tra tutte le maggiori competizioni europee.
La squadra allenata da Jacob Neestrup è reduce dalle amichevoli pareggiate contro Brann (1-1) e Sturm Graz (4-4) e in Champions vanta una striscia di due vittorie consecutive – entrambe per 3-2 – ottenute rispettivamente contro Kairat Almaty e Villareal. Il Copenhagen è la squadra che ha subito più gol in campo aperto (14) in questa Champions League 2025-26. Di riflesso, soltanto il Pafos (1) ha segnato meno del Napoli (2) finora su questa situazione di gioco. La metà dei gol realizzati dal Copenhagen in questo torneo europeo sono arrivati da cross (5/10).
Probabili Formazioni FC Copenhagen-Napoli
COPENHAGEN (4-2-3-1): Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Neres, Højlund. All. Conte.
Guida TV Calcio Champions League: dove vedere FC Copenhagen-Napoli?
La partita Copenhagen-Napoli, valida per la 7ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà martedì 20 gennaio 2026, dalle ore 21:00, al Parken Stadium di Copenhagen (Danimarca). La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253), ma anche in streaming su NOW e Sky Go.
Migliori quote per FC Copenhagen-Napoli
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
FC Copenhagen-Napoli
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|4.25
|3.60
|1.85
|4.10
|3.60
|1.83
|4.10
|3.60
|1.87
|4.10
|3.60
|1.85
|4.00
|3.85
|1.87
Le nostre scommesse su FC Copenhagen-Napoli
Copenhagen e Napoli si affrontano per la prima volta nella storia della competizione. Il Napoli ha vinto tutte le 4 partite giocate contro squadre danesi in competizioni europee. Il Copenhagen è rimasto senza vittorie nelle 4 sfide finora giocate contro società italiane nelle maggiori competizioni europee (1 pareggio, 3 ko), perdendo peraltro le ultime 3 di fila.
PRONOSTICO: VITTORIA NAPOLI @1.87 GOLDBET
Risultato Esatto finale e Scommesse Marcatori FC Copenhagen-Napoli
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.
Scott McTominay (3) e Rasmus Højlund (2) sono gli unici due giocatori del Napoli che hanno segnato in questa UEFA Champions League; soltanto lo Slavia Praga (1) vanta minor differenti marcatori rispetto al Napoli (2) in questo torneo, autogol ovviamente esclusi.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.