Pronostico Inter-Arsenal: formazioni, analisi, guida tv e quote sul big match di Champions League del 20-01-2026

Pronostico Inter-Arsenal 20 gennaio 2026
19 Gennaio 2026

Martedì sera a San Siro si riaccendono le luci della Champions League con la 7° giornata della prima fase a girone unico, in un big match che promette scintille tra la capolista attuale della Serie A contro quella che comanda la Premier League e anche la Champions, i Gunners al comando a punteggio pieno mentre l’Inter è scesa al 6° posto dopo le ultime 2 sconfitte. Pronostico Inter-Arsenal 20 gennaio 2026.

Pronostico Inter-Arsenal 20 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Arsenal match della 7° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Tra i match di questa giornata spicca ovviamente l’impegno che attende l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, reduci dal ko contro il Liverpool, sono scesi al 2° posto con 2 sconfitte consecutive. L’Inter ha perso 2 dei suoi ultimi 3 incontri casalinghi di Champions League con club inglesi, entrambi contro il Liverpool (2022 e 2025). L’Inter ha vinto le prime 4 partite giocate in questa Champions, perdendo tuttavia le ultime 2 (contro Atletico Madrid e Liverpool). L’ultima volta che i nerazzurri hanno patito 3 sconfitte di fila nel torneo risale al periodo aprile-settembre 2011, in cui Cristian Chivu – attuale allenatore – era un giocatore effettivo dell’Inter.

A San Siro arriva l‘Arsenal capolista, squadra dal bottino pieno con sei vittorie in altrettanti impegni europei stagionali e che, ovviamente tutti dall’alto sia in Champions che in Premier League. I Gunners di Mikel Arteta stanno vivendo una stagione incredibile. Se l’Arsenal dovesse vincere contro l’Inter, stabilirebbe la sua striscia vincente più lunga di sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. I Gunners hanno vinto tutte le ultime 6 partite nel torneo, segnando 17 gol a fronte di 1 solo subito e facendo registrare ben 5 clean-sheet. L’Arsenal vanta una differenza reti di +16 in questa edizione della Champions (17 gol fatti, 1 solo subito). 

Probabili Formazioni Inter-Arsenal

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Trossard, Gyökeres. All. Arteta.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Inter-Arsenal?

La partita Inter-Arsenal, valida per la 7ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League, si disputerà martedì 20 gennaio 2026, dalle ore 21:00, allo Stadio San Siro di Milano. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Inter-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Inter-Arsenal
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.603.402.60
2.703.402.55
2.603.452.55
2.603.452.65
2.603.452.55

Le nostre scommesse su Inter-Arsenal

Inter e Arsenal si affrontano per la 4 volta in UEFA Champions League, coi nerazzurri che hanno vinto 2 dei 3 precedenti (1 successo dei Gunners), incluso l’ultimo: che risale al novembre 2024, 1-0 interista mentre sulla panchina dell’Arsenal c’era già Mikel Arteta. L’ultimo successo in trasferta dell’Arsenal contro club italiani in Champions risale al marzo 2008 (2-0 contro il Milan). Da allora i Gunners non hanno vinto nessuna delle successive 5 gare esterne contro squadre del Bel Paese (1 pari, 4 ko), senza peraltro mai riuscire nemmeno a segnare 1 gol.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.91 BET365

Risultato Esatto finale e Scommesse Marcatori Inter-Arsenal

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 0-1.

Dall’inizio del 2025, Lautaro Martinez è il giocatore che ha segnato più reti in incontri casalinghi di UEFA Champions League: 8, al pari di Serhou Guirassy. Inoltre, nello stesso lasso di tempo l’attaccante argentino ha segnato lo stesso numero di gol messo insieme da tutti i compagni in gare interne (8, con 7 diversi giocatori a segno).

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l'operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
