Mercoledì sera a Bergamo continua la 7° giornata della prima fase a girone unico della Champions League, con la Dea che ospita i baschi di Bilbao che hanno bisogno di punti per sperare nell’accesso alla seconda fase mentre l’Atalanta dopo 3 vittorie di fila vola in Europa assieme alle grandi al 5° posto. Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao 21 gennaio 2026.

Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao 21 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Athletic Bilbao match della 7° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Atalanta è reduce da tre vittorie consecutive in Europa, incluso il 2-1 sul Chelsea, ed è salita al 5° posto in classifica con 13 punti, migliore delle italiane. Dopo aver perso 0-4 contro il PSG all’esordio, l’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime 5 partite giocate in questa Champions League (4 vittorie, 1 pareggio), subendo peraltro soltanto 2 gol. L’Atalanta ha finora pareggiato il 61% dei minuti giocati in questa stagione di Champions: la più alta percentuale tra tutte le squadre partecipanti. Di converso, soltanto l’Ajax ha passato in vantaggio una percentuale di tempo minore (2%) rispetto all’Athletic (4%) nell’arco delle prime sei giornate del torneo europeo 2025-26.

L’Athletic Bilbao è solo al 28° posto ma nella giornata precedente ha bloccato sullo 0-0 i campioni d’Europa in carica del PSG e questa non è una sfida da sottovalutare per la Dea. L’Athletic Club non ha segnato in nessuna delle sue ultime tre partite nel torneo, con le ultime due terminate peraltro 0-0. Peraltro, il club basco non ha mai segnato più di un gol in alcuna delle 9 trasferte affrontate in Champions League.

Probabili Formazioni Atalanta-Athletic Bilbao

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino.

ATHLETIC (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; I. Williams. All. Valverde.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao?

La partita Atalanta-Athletic, valida per la 7ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 21 gennaio 2026, dalle ore 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Atalanta-Athletic Bilbao

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Athletic Bilbao

L’Atalanta è rimasta senza vittorie negli ultimi 7 confronti con club spagnoli in tutte le competizioni (2 pari, 5 sconfitte); questo sarà tuttavia il primo della Dea con l’Athletic. L’Athletic ha vinto solo 1 delle 11 trasferte giocate contro squadre italiane in tutte le competizioni (4 pareggi, 6 ko) ed è rimasto senza vittorie nelle ultime 6, da quando sconfisse 2-1 la Sampdoria nelll’andata dei trentaduesimi di Coppa UEFA 1997-98. Soltanto lo Slavia Praga (2) ha realizzato meno gol dell’Athletic (4) nella Champions League 2025-26, mentre solo il Pafos (11%) ha una percentuale di conversione delle big chance inferiore a quella della squadra basca (15%, 2/13).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.83 BET365

Risultato Esatto finale e Scommesse Marcatori Atalanta-Athletic Bilbao

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-0, 2-2.

Dopo le prime sei giornate della Champions League 2025-26, soltanto Kylian Mbappé (17) ha creato più occasioni da gol sotto l’alta pressione avversaria di Charles De Ketelaere (15).

