La Juve si rituffa in Europa dove cerca di blindare il passaggio alla seconda fase, andando a caccia della terza vittoria consecutiva per archiviare il brutto passo falso di Cagliari in campionato. A Torino arriva un Benfica a sua volta reduce da 2 vittorie in Champions League che l’hanno rilanciata nella corsa agli spareggi. Pronostico Juventus-Benfica 21 gennaio 2026.

Pronostico Juventus-Benfica 21 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Benfica match della 7° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

In Europa la Juventus è reduce da due vittorie consecutive, inclusa quella del turno precedente, il 2-0 al Pafos, e attualmente è al 17° posto in classifica con 9 punti. Dopo aver mancato la vittoria in ognuna delle prime 4 partite giocate in questa Champions League 2025-26 (3 pareggi, 1 ko), la Juventus ha vinto le ultime due consecutive.

Il Benfica arriva da una vittoria contro un altra italiana, il 2-0 sul Napoli che ha fatto salire i lusitani a 6 punti, inoltre Josè Mourinho conosce bene la Juve e ha dei trascorsi contro la Vecchia Signora. A tutto questo aggiungiamo che il Benfica è una vera bestia nera per la Juve: in cinque precedenti in Champions, i bianconeri hanno difatti dovuto assistere ad altrettante sconfitte, incluso lo 0-2 della scorsa stagione. Il Benfica ha vinto gli ultimi 2 incontri giocati in questo torneo europeo (entrambi col finale di 2-0), dopo averne persi 6 di fila. José Mourinho da allenatore ha vinto soltanto 1 dei 6 match esterni contro la Juventus tra tutte le competizioni (2 pareggi, 3 sconfitte). Tuttavia quel successo è stato ottenuto proprio nell’unica trasferta di Champions League dello Special One sul campo dei bianconeri: 2-1 nel novembre 2018, quando era il manager del Manchester United.

Probabili Formazioni Juventus-Benfica

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Araujo, Dahl; Aursnes; Rios; Prestianni, Barreiro, Lopes Cabral; Pavlidis. All. Mourinho.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Juventus-Benfica?

La partita Juventus-Benfica, valida per la 7ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 21 gennaio 2026, dalle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Migliori quote per Juventus-Benfica

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Benfica

La Juventus ha vinto soltanto 1 dei 9 precedenti giocati contro il Benfica in tutte le competizioni (a fronte di 1 pari e 7 sconfitte); l’unico successo bianconero è maturato nella sfida casalinga dei quarti di finale di Coppa UEFA 1992-93. Il Benfica ha vinto tutte le 5 partite disputate contro la Juventus in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Soltanto il Bayern Monaco ha il 100% di vittorie contro una singola avversaria avendola affrontata più volte (6/6 contro l’Olympiacos).

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.97 SISAL

Risultato Esatto finale e Scommesse Marcatori Juventus-Benfica

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-0, 1-2.

Kenan Yildiz ha partecipato direttamente a 4 reti in questa UEFA Champions League (1 gol, 3 assist): si tratta del numero più alto per un under-21 nelle prime sei giornate, al pari di Lamine Yamal (Barcellona) e Geovany Quenda (Sporting Lisbona).

