La schedina di oggi, martedì 20 gennaio 2026 è dedicata alle partite di calcio della settima giornata di Champions League. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla dedicata alla Champions League e segui i consigli dei nostri esperti tipster di calcio. Schedina Champions League 20/01/2026: la multipla vincente.

La Schedina in multipla di Champions League di oggi 20/01/2026

Martedì 20 gennaio 2026, si giocano le partite di del settimo turno in Champions League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Copenaghen-Napoli

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del quinto turno di campionato in Champions League è in programma martedì 20 gennaio alle ore 21.00 e vede scendere in campo la formazione di casa del Copenaghen opposta al Napoli.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.80 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Inter-Arsenal

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca in Italia, tra la squadra di casa dell’Inter e la formazione ospite dell’Arsenal.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione GOL SI, offerta a quota 2.00 su Snai e Sisal

Scommessa Real Madrid-Monaco

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio europeo di Champions League, è in programma oggi, alle ore 21 e vede scendere in campo Real Madrid-Monaco

Il nostro pronostico per questa partita di calcio in Champions League, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.61 su Netbet e Goldbet

Pronostico Tottenham-Borussia Dortmund

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Champions League, è in programma questa sera alle ore 21 e vede scendere in campo la formazione di casa del Tottenham, opposta al Borussia Dortmund.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.61 su Netbet e Goldbet

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€

Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro. 4.5 Visita il Sito Recensione

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @8.45



Copenaghen-Napoli: Gol Si a quota 1.80

Inter-Arsenal: Gol Si a quota 1.80

Real Madrid-Monaco: Gol Si a quota 1.61

Atletico Bilbao-PSG: Gol si+Over 2.5 a quota 2.05

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.