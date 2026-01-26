Nel Principato monegasco si chiude la prima fase a girone unico della Champions League, con la Juventus a caccia di un altro successo dopo quelli sul Benfica e anche nel big match di campionato di domenica contro il Napoli. Pronostico Monaco-Juventus 28 gennaio 2026.

Pronostico Monaco-Juventus 28 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Monaco-Juventus match della 8° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

La vittoria sul Benfica, che i bianconeri non avevano mai battuto, ha rilanciato la Juventus che è reduce anche in campionato da un ottimo risultato, il 3-0 sul Napoli. Tornando alla Champions la squadra di Luciano Spalletti ha rimesso il suo percorso in straordinaria carreggiata con i tre successi consecutivi conquistati nelle ultime tre giornate, che hanno permesso ai bianconeri di assicurarsi i playoff e di nutrire persino qualche speranza di qualificazione diretta agli ottavi. La Juventus ha vinto soltanto due delle 11 trasferte (2N, 7P) contro squadre francesi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: entrambi i successi risalgono alla stagione 2016-17, l’ultimo dei quali proprio in casa del Monaco (2-0 nel maggio 2017). La Juventus ha vinto le ultime tre partite di Champions League e potrebbe inanellare quattro successi di fila in una singola edizione del torneo per la prima volta dalla stagione 2021-22. Prima di questa serie di tre vittorie consecutive, i bianconeri non avevano vinto alcuna delle cinque gare precedenti (3N, 2P) nella competizione.

Il Monaco, 21° a quota nove punti, si gioca tutto, in piena corsa per accedere alla seconda fase del torneo. Il Monaco ha subito la sconfitta più pesante di sempre in una competizione europea nello scorso turno, perdendo 6-1 contro il Real Madrid. Il Monaco ha concesso due marcature a match in Champions League (14 in sette partite): solo nel 2017-18 (2.7) e nel 2018-19 (2.3) ha registrato una media superiore a incontro. Il Monaco non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe di Champions League (0-0 contro il Tottenham, 1-0 contro il Galatasaray).

Probabili Formazioni Monaco-Juventus

MONACO (4-4-2): Khon; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio; Zakaria, Teze, Akliouche, Ansu Fati; Golovin, Balogun. All. Sébastien Pocognoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Monaco-Juventus?

La partita Monaco-Juventus, valida per l’8ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 28 gennaio 2026, dalle ore 21:00, nel Principato. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Monaco-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Monaco-Juventus

Il Monaco ha vinto solo una delle sei partite disputate (1N, 4P) contro la Juventus nelle competizioni europee, ovvero quella per 3-2 nell’aprile 1998. In questo secolo, i monegaschi non sono riusciti a vincere alcuno dei quattro match (1N, 3P) contro i bianconeri e in tre di questi sono rimasti a secco di gol. Giochiamo sulla vittoria esterna dei bianconeri che sono in un ottimo periodo, ma per questa trasferta nel Principato ci copriamo un pò con la scommessa Asian Handicap che in caso di pareggio ci rimborserà metà della nostra giocata.

PRONOSTICO: JUVENTUS (0, -0.5 AH) @1.83 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Monaco-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-1, 1-3.

Jonathan David ha segnato (due) o fornito un assist (uno) in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Champions League. L’ultimo attaccante della Juventus a prendere parte ad almeno una rete in quattro partite consecutive nella competizione è stato Cristiano Ronaldo tra agosto e dicembre 2020 (cinque).

Aleksandr Golovin ha creato sei occasioni contro il Real Madrid nella 7a giornata, diventando solo il quarto giocatore del Monaco dal 2003-04 a almeno sei occasioni in una partita di Champions League, dopo Jerome Rothen (tre volte), Thomas Lemar e Caio Henrique. È stato inoltre il record personale di Golovin in un singolo incontro nella competizione.

