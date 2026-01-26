Il Napoli chiude la prima fase a girone unico di Champions League con l’8° giornata allo Stadio Maradona dove arriva il Chelsea, ex squadra di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli che si gioca le ultime speranze di avanzare contro un avversario ostico che punta a passare direttamente tra le prime 8. Pronostico Napoli-Chelsea 28 gennaio 2026.

Pronostico Napoli-Chelsea 28 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Chelsea match della 8° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’ottavo turno sarà cruciale tra le altre anche per il Napoli, che dopo il pareggio lo scorso turno contro il Copenhagen ora è costretto a vincere e ad aggrapparsi con le unghie e con i denti a una qualificazione tutt’altro che scontata. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha vinto solo una delle cinque partite disputate contro il Chelsea, suo ex club, da quando ha lasciato la squadra (1N, 3P); tuttavia l’unica vittoria è arrivata proprio nell’ultimo incontro contro i Blues (2-0 nel febbraio 2023 in Premier League, alla guida del Tottenham). Il Napoli ha perso solo una delle ultime 20 partite casalinghe di UEFA Champions League (12V, 7N), un 3-2 contro il Real Madrid nell’ottobre 2023. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 10 partite di UEFA Champions League contro squadre provenienti da uno dei cinque principali campionati europei (4N, 5P), un 1-0 in trasferta contro l’Union Berlino nell’ottobre 2023.

L’avversaria, peraltro, è di altissimo livello: al Maradona arriva infatti un Chelsea attualmente 8° e inserito nel gruppone delle otto formazioni a quota 13 punti. Il successo di misura ottenuto sul Pafos nello scorso turno ha aperto ai Blues la grande chance di qualificarsi agli ottavi evitando i playoff e gli uomini di Rosenior, di conseguenza, scenderanno in campo con grandi ambizioni di fare risultato. Il Chelsea ha segnato in ciascuna delle ultime 20 partite nelle principali competizioni europee, già striscia record per il club. L’ultima squadra a mantenere la porta inviolata contro i Blues è stata il Real Madrid nell’aprile 2023 (sconfitta per 2-0 in UEFA Champions League).

Probabili Formazioni Napoli-Chelsea

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Joao Pedro. All: Liam Rosenior

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Napoli-Chelsea?

La partita Napoli-Chelsea, valida per l’8ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 28 gennaio 2026, dalle ore 21:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il match sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Migliori quote per Napoli-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Chelsea

Gli unici precedenti tra Napoli e Chelsea risalgono alla UEFA Champions League 2011/12, quando i Blues eliminarono la squadra italiana agli ottavi di finale con un 5-4 complessivo: sconfitta esterna per 3-1 all’andata e vittoria casalinga al ritorno per 4-1. Il Chelsea ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di UEFA Champions League contro squadre italiane (1N, 7P), 2-0 contro il Milan nell’ottobre 2022, perdendo sei delle ultime sette. L’ultima di queste sconfitte è arrivata in questa stagione, contro l’Atalanta alla 6a giornata, nonostante il vantaggio iniziale (2-1).

PRONOSTICO: GOL SI @1.70 MARATHONBET

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Napoli-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-2.

Scott McTominay del Napoli ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze in UEFA Champions League. L’ultimo scozzese a segnare cinque reti in una singola stagione in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League è stato Mo Johnston nel 1990/91 con il Rangers, mentre l’ultimo a riuscirci con un club non scozzese è stato John Wark con il Liverpool nel 1984/85.

Moisés Caicedo è il giocatore del Chelsea che ha effettuato più passaggi che superano almeno una linea di pressione avversaria (49) in questa UEFA Champions League, e vanta anche la percentuale più alta di passaggi riusciti sotto pressione ad alta intensità tra i Blues con almeno 90 minuti giocati (90.1%).

