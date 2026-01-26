L’Atalanta chiude la prima fase a girone unico della Champions League con l’8° giornata di mercoledì sera in Belgio, contro un avversario già eliminato mentre la Dea spera ancora di passare tra le prime 8 e si presenta come miglior italiana al momento in Europa. Pronostico Union-Atalanta 28 gennaio 2026.

Pronostico Union-Atalanta 28 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Union Saint Gilloise-Atalanta, match della 8° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Con ancora grandi ambizioni di classifica c’è l’Atalanta, attualmente l’italiana con più punti in classifica a quota 13. La Dea è al momento nel lotto delle formazioni che possono ancora ambire a qualificarsi direttamente agli ottavi. Si tratta di una gara sulla carta alla portata per i ragazzi di Palladino, comunque sereni per aver già blindato l’accesso alla fase finale della competizione nonostante le difficoltà vissute nei primi mesi della stagione. Solo 28 dei 106 tiri dell’Atalanta in questa Champions League sono finiti nello specchio, la percentuale più bassa di qualsiasi squadra nel torneo in corso (26%). Solo il Barcellona e il Qarabag (sette ciascuno) hanno guadagnato più punti da situazioni di svantaggio in questa fase a gironi della Champions League rispetto all’Atalanta (sei):

Ora per sperare angora nella top8 servirà un successo in trasferta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise, che con due successi e cinque sconfitte è praticamente condannato all’eliminazione. Dopo aver vinto la sua prima partita europea contro una squadra italiana, battendo la Roma 2-0 nell’aprile 1959 (Coppa delle Fiere), l’Union Saint-Gilloise non ha vinto nessuna delle ultime sette gare contro avversarie provenienti dall’Italia (3N, 4P). L’Union Saint-Gilloise ha perso tutte e tre le sue partite casalinghe di UEFA Champions League (4-0 contro il Newcastle, 4-0 contro l’Inter e 3-2 contro il Marsiglia). L’Union Saint-Gilloise ha concesso più rigori di qualsiasi altra squadra nella Champions League 25/26 (cinque). Potrebbe diventare la prima squadra nella storia della competizione a fronteggiare sei rigori in una singola edizione (escluse ovviamente le lotterie post supplementari).

Probabili Formazioni Union-Atalanta

USG (3-4-1-2): Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. All. David Hubert

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Union-Atalanta?

La partita Union SG-Atalanta, valida per l’8ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 28 gennaio 2026, dalle ore 21:00 in Belgio. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Union-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Union-Atalanta

Union Saint-Gilloise e Atalanta si incontreranno per la prima volta: i belgi hanno già perso contro un’avversaria italiana in Champions League in questa stagione (0-4 contro l’Inter alla terza giornata), mentre l’Atalanta ha già battuto una squadra belga in questa edizione (2-1 contro il Club Brugge nella seconda giornata). L’Atalanta ha vinto dieci delle 19 trasferte di UEFA Champions League (3N, 6P).

PRONOSTICO: VITTORIA ATALANTA @2.25 SISAL

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Union-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

Gianluca Scamacca è stato coinvolto in 11 gol (10 reti, 1 assist) nelle sue ultime 14 gare da titolare belle maggiori competizioni europee: l’attaccante è andato a segno nelle sue ultime due presenze in UEFA Champions League con l’Atalanta.

Charles De Ketelaere dell’Atalanta ha creato 18 occasioni sotto alta pressione avversaria in questa stagione di UEFA Champions League – l’unico giocatore che ne ha create di più in questa edizione è Kylian Mbappé (19) del Real Madrid.

