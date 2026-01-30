La classica urna di Nyon ha già emesso i verdetti dei prossimi accoppiamenti di UEFA Champions League 2025-2026 che tornerà il 17 e 18 febbraio con gli spareggi e tre italiane impegnate per raggiungere gli ottavi di finale in: Galatasaray-Juventus, Inter-Bodo Glimt e Borussia Dortmund-Atalanta. Sorteggi Spareggi Champions.

Sorteggi Spareggi Champions: gli accoppiamenti delle italiane

Sorteggio per gli spareggi di UEFA Champions League 2025-2026 non semplice per Atalanta e Juventus che affronteranno, rispettivamente, Borussia Dortmund e Galatasaray. Più facile sulla carta l’impegno dell’Inter che se la vedrà con i norvegesi del Bodo Glimt: tutte e tre le italiane giocheranno in casa la gara di ritorno.

Juventus, Inter e Atalanta, come detto, giocheranno rispettivamente le gara d’andata a Istanbul, Bodo e Dortmund. Tutte le italiane, essendo teste di serie, giocheranno la gara di ritorno degli spareggi in casa come diritto acquisito grazie alla loro classifica. Ma il discorso della gara di ritorno in casa sarà valida per tutta la fase ad eliminazione diretta. Questa la nuova regola istituita per tutte le competizioni UEFA a partire dalla stagione 2025-2026.

Non conta, quindi, il tabellone o un sorteggio specifico. In ogni duello che ci sarà da febbraio in poi, la squadra che ottenuto in miglior piazzamento nella classifica di League Phase, affronterà poi la gara di ritorno in casa. Regola valida, quindi, dagli spareggi fino in semifinale.

Calendario completo Champions League

Vediamo il calendario completo per gli spareggi di Champions League 2025-2026 e a seguire tutte le date dei prossimi turni. Si torna in campo il 17 e 18 febbraio, anche se non sono ancora disponibili i dettagli e gli orari delle varie partite che ci attendono:

SPAREGGI CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

BENFICA vs REAL MADRID

BODO GLIMT vs INTER

MONACO vs PSG

QARABAG vs NEWCASTLE UNITED

GALATASARAY vs JUVENTUS

BRUGES vs ATLETICO MADRID

BORUSSIA DORTMUND vs ATALANTA

OLYMPIACOS vs BAYER LEVERKUSEN

CALENDARIO TURNI CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Spareggi: andata 17-18 febbraio, ritorno 24-25 febbraio;

Ottavi di finale: andata 10-11 marzo, ritorno 17-18 marzo;

Quarti di finale: andata 7-8 aprile, ritorno 14-15 aprile;

Semifinali: andata 28-29 aprile, 5-6 maggio;

Finale: 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest;

Quote Antepost: domina l’Arsenal su Bayern Monaco, City e Barcellona

Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Champions League 2025-2026. L’Arsenal @4.50 che ha dominato la prima fase è la grande favorita, davanti al Bayern Monaco @5.50, poi abbiamo un altra inglese, il Manchester City @8.00. stessa quota per il Barcellona @8.00 che si lascia alle spalle i campioni in carica del PSG @9.00.

Col Liverpool @11.00 e il Real Madrid @13.00 volte la posta si sale in doppia cifra. Sempre lontane le italiane, l’Inter @26.00 è la prima in lavagna, con la Juventus @67.00 mentre l’Atalanta @81.00 è ancora più indietro.

