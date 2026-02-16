Iniziano gli Spareggi, o playoffs, della UEFA Champions League 2025-2026 che entra nel vivo e martedì la Juventus gioca l’andata in Turchia contro il Galatasaray. Vediamo analisi, guida tv, migliori quote, probabili formazioni e il nostro Pronostico Galatasaray-Juventus 17 febbraio 2026.

Pronostico Galatasaray-Juventus 17 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Galatasaray-Juventus match di andata degli Spareggi UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Reduce dalla sconfitta per 3-2 in campionato contro l’Inter, in un derby d’Italia che ha regalato una serie infinita di polemiche, la Juventus torna con la testa alla Champions per la sfida di andata dei playoff. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno ottenuto il pass per gli spareggi piazzandosi al 13esimo posto della classifica della fase campionato. La Juventus è rimasta imbattuta nelle cinque partite di Champions League con Luciano Spalletti in panchina (3V, 2N), e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre. Luciano Spalletti ha perso solo due delle ultime 16 partite di Champions League (10V, 4N) alla guida di Inter, Napoli e Juventus. È rimasto imbattuto nelle ultime sei (3V, 3N) e potrebbe raggiungere la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).

Di fronte ci sarà il Galatasaray, i turchi di Osimhen e compagni si sono classificati al 20esimo posto. Questa sarà la prima partita della fase a eliminazione diretta del Galatasaray in Champions League dall’edizione 2013-14 (sconfitta per 0-2 in trasferta contro il Chelsea agli ottavi). La squadra turca è imbattuta in casa nella fase a eliminazione diretta della competizione (2V, 2N), con due vittorie entrambe per 3-2 nei quarti di finale contro il Real Madrid (nel 2000-01 e nel 2012-13). Il Galatasaray ha perso solo una delle ultime 11 partite casalinghe in una competizione europea (6V, 4N): l’unica sconfitta è arrivata nel match contro l’Union Saint-Gilloise lo scorso novembre (0-1). Quella è stata anche l’unica volta belle ultime 18 partite casalinghe in una competizione europea in cui il Galatasaray non è riuscito a segnare.

Probabili Formazioni Galatasaray-Juventus

GALATASARAY (4-2-3-1) – Çakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Lemina; Baris Yilmaz, Gündogan, Lang; Osimhen. All.: Okan.

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Francisco Conceição, Miretti, Yildiz; David. All.: Spalletti.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Galatasaray-Juventus?

Galatasaray-Juventus, partita valida per l’andata dei playoff di Champions League, si disputerà martedì 17 febbraio 2026 alle ore 18:45 allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Galatasaray-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Galatasaray-Juventus

Questo sarà il settimo confronto diretto in Champions League tra Galatasaray e Juventus, il primo nella fase a eliminazione diretta della competizione. La squadra turca ha perso solo una delle sei precedenti partite (2V, 3N), imponendosi nell’incontro più recente nel dicembre 2013. La Juventus non è riuscita a vincere nessuna delle tre trasferte di Champions League contro il Galatasaray (1N, 2P); solo contro il Deportivo La Coruaa (2N, 2P) ha giocato più volte in trasferta in questa competizione senza riuscire a vincere. Il Galatasaray ha perso solo due delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre italiane (5V, 4N), mentre è imbattuto nella competizione in casa contro squadre italiane (5V, 3N).

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @1.73

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Galatasaray-Juve

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-0, 0-3.

Victor Osimhen ha segnato 6 gol in 6 presenze in Champions League in questa stagione: l’unico giocatore del Galatasaray ad avere segnato di più in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League è Burak Yilmaz (8 in 9 presenze nel 2012-13).

Kenan Yildiz è il secondo giocatore più giovane ad aver creato più di 10 occasioni da gol (12) e completato più di 10 dribbling (16) in Champions League in questa stagione. Meglio di lui ha fatto solo Lamine Yamal.

