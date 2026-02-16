L’ultima squadra italiana a scendere in campo nell’andata degli Spareggi Champions League è l’Inter che ha anche l’accoppiamento più “leggero” contro il Bodo/Glimt. I nerazzurri, reduci dalla criticata vittoria sulla Juve in campionato, giocheranno questa andata in trasferta. Pronostico Bodo-Inter 18 febbraio 2026.

Pronostico Bodo-Inter 18 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bodo/Glimt-Inter match di andata degli Spareggi UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo la pesantissima vittoria per 3-2 in campionato contro la Juventus a San Siro in un derby d’Italia infuocato, l’Inter prosegue il suo cammino europeo in questa andata dei Playoffs, o spareggi, in Norvegia. I nerazzurri di Cristian Chivu sono approdati alla fase a eliminazione diretta classificandosi al decimo posto nella fase campionato con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte. L’Inter giocherà una partita europea in Norvegia per la terza volta: i due precedenti risalgono al settembre 2022 (2-2 in casa del Rosenborg) e alla vittoria per 2-1 in casa del Bodo/Glimt nell’ottobre 1978).

I norvegesi del Bodo/Glimt si sono qualificati col brivido piazzandosi al 23esimo posto, il penultimo utile. Il Bodo/Glimt ha vinto le ultime due partite della fase a eliminazione diretta (3-1 contro il Manchester City, 2-1 contro l’Atletico Madrid).

Probabili Formazioni Bodo/Glimt-Inter

BODO/GLIMT (4-3-3) – Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen.

INTER (3-5-2) – Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, F.P. Esposito. All.: Chivu.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Bodo/Glimt-Inter?

Bodo/Glimt-Inter, partita valida per l’andata dei playoff di UEFA Champions League, si disputerà mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 21 all’Aspmyra Stadion di Bodo. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

Le migliori quote per Bodo/Glimt-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bodo/Glimt-Inter

Gli unici precedenti tra Bodo/Glimt e Inter risalgono alla Coppa delle Coppe 1978-79: i nerazzurri vinsero entrambe le partite (5-0 in casa, 2-1 in trasferta). Questo sarà solo il secondo confronto nella fase a eliminazione diretta di Champions League tra squadre norvegesi e italiane, dopo l’eliminazione del Rosenborg da parte della Juventus ai quarti di finale dell’edizione 1996-97.

PRONOSTICO: VITTORIA INTER @1.68 ADMIRALBET

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Bodo/Glimt-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 2-2.

Il 41,1% degli attacchi dell’Inter in questa stagione di Champions League si è sviluppato sulla corsia di sinistra, la percentuale più alta tra tutte le squadre nella fase a gironi. Federico Dimarco è stato il giocatore che ha creato il maggior numero di occasioni da rete (11).

Jens Petter Hauge è stato l’unico giocatore ad aver creato più di 20 occasioni e completato più di 20 dribbling nella fase a gironi di questa edizione di Champions League (20 occasioni create, 26 dribbling completati).

Lautaro Martinez ha segnato 25 gol con l’Inter in Champions League. Solo tre giocatori hanno segnato di più con una squadra italiana in questa competizione: Alessandro Del Piero con la Juventus (42), Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko (entrambi 29 con il Milan).

