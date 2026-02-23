Questa settimana si giocano i ritorni degli Spareggi di UEFA Champions League che portano agli ottavi di finale. Le italiane sono chiamate a ribaltare i risultati delle deludenti andate, ad iniziare dai nerazzurri che hanno perso clamorosamente 1-3 in Norvegia nel match d’andata. Pronostico Inter-Bodo 24 febbraio 2026.

Pronostico Inter-Bodo 24 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Bodo/Glimt match di ritorno degli Spareggi UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Inter di Cristian Chivu deve ribaltare il 3-1 maturato in Norvegia lo scorso mercoledì, un impresa difficile ma non impossibile a San Siro, contro un avversario che sembrava ampiamente alla portata dopo il sorteggio, ma si è trasformato velocemente in un incubo per i nerazzurri che almeno in campionato si sono ripresi col 2-0 di Lecce. Non sarà presente Lautaro Martinez, fuori per infortunio. L’ultima squadra a qualificarsi da un doppio confronto a eliminazione diretta in UEFA Champions League dopo una sconfitta con 2 o più gol di scarto nella gara di andata in trasferta è stata il Liverpool nel 2018-19 (contro il Barcellona in semifinale, 4-3 complessivo). Da allora, altre 11 squadre si sono trovate in questa situazione ma non sono riuscite a passare il turno. L’Inter ha vinto le prime quattro partite in UEFA Champions League sotto la guida di Cristian Chivu, ma ha poi perso quattro delle ultime cinque (1 vittoria). Tra gli allenatori con 5 o più partite sulla panchina dell’Inter in questa competizione, Chivu ha ora la percentuale di sconfitte più alta (44% – 4/9).

Il Bodø/Glimt punta a diventare la prima squadra norvegese a passare il turno in un confronto a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dal Lillestrøm nel primo turno della stagione 1987-88 (contro il Linfield). Il Bodø/Glimt potrebbe diventare la prima squadra proveniente al di fuori dai cinque grandi campionati europei a vincere quattro partite consecutive in una stessa campagna di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League contro avversari provenienti da quelle competizioni (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia) dai tempi dell’Ajax nel 1971-72, stagione in cui vinse la Coppa dei Campioni.

Probabili Formazioni Inter-Bodo/Glimt

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Bodo/Glimt?

Inter-Bodo/Glimt, partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League, si disputerà martedì 24 febbraio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Inter-Bodo/Glimt

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Bodo/Glimt

L’Inter – che parte da uno svantaggio di due gol dall’andata – ha vinto con 2 o più gol di scarto solo in 6 delle sue 52 partite nei turni a eliminazione diretta della UEFA Champions League e non ha mai vinto una partita con 3 o più gol di scarto nei turni a eliminazione diretta della competizione.

PRONOSTICO: QUALIFICAZIONE BODO @1.95

Risultato Esatto e Marcatori Inter-Bodo/Glimt

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 1-0.

Jens Petter Hauge ha segnato cinque gol per il Bodø/Glimt in UEFA Champions League questa stagione; si tratta del numero più alto (a pari merito) realizzato da un giocatore norvegese per un club norvegese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, insieme a Frode Johnsen nel 2000-01 e John Carew nel 1999-00, entrambi con il Rosenborg.

