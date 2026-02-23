Pronostico Juventus-Galatasaray: statistiche, formazioni, guida tv, quote e scommesse Champions League del 25-02-2026

Pronostico Juventus-Galatasaray 25 febbraio 2026
Pronostici Champions League
Avatar
di
23 Febbraio 2026

A Istanbul, martedì scorso, la Vecchia Signora ha spento la luce nel secondo tempo e la strada, adesso, è in salita per la Juventus chiamata a ribaltare il 2-5 dell’andata contro il Galatasaray per il ritorno degli spareggi di Champions League in campo questo mercoledì sera a Torino. Pronostico Juventus-Galatasaray 25 febbraio 2026.

Pronostico Juventus-Galatasaray 25 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Galatasaray match di ritorno degli Spareggi UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Momento delicato per la Juventus di Luciano Spalletti che non vince da quattro partite, è reduce dalla sconfitta 0-2 in casa contro il Como in campionato, e la settimana scorsa è stata superata in Turchia concedendo ben 5 reti. La sconfitta per 5-2 della Juventus nella gara di andata contro il Galatasaray è solo la seconda volta in cui i bianconeri hanno perso la partita d’andata di un doppio confronto a eliminazione diretta in una grande competizione europea con un margine di 3 gol, dopo i quarti di finale di UEFA Champions League 2017-18 contro il Real Madrid (0-3 all’andata, 3-1 al ritorno). La sconfitta per 5-2 nella gara d’andata è solo la seconda volta in cui la Juventus ha subito 5 o più gol in una partita nelle grandi competizioni europee, dopo la sconfitta per 7-0 contro il Wiener Sport-Club nella Coppa dei Campioni 1958-59.

Il Galatasaray è passato in tutti gli 11 confronti a eliminazione diretta nelle competizioni europee quando ha vinto la gara d’andata con almeno tre gol di scarto (inclusi i turni di qualificazione). Il Galatasaray è a un passo dal raggiungere gli ottavi di finale di UEFA Champions League per la prima volta dal 2013-14. Tuttavia i turchi hanno perso 46 delle loro 65 partite in trasferta nella competizione, la seconda percentuale di sconfitte più alta tra le squadre con almeno 50 gare fuori casa (71%, dietro solo all’Olympiakos).

Probabili Formazioni Juventus-Galatasaray

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatty, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Francisco Conceição, McKennie, Boga; David. Allenatore: Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gundogan; Baris Yilmaz, Yunus Akgun, Sané; Osimhen. Allenatori: Okan

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Galatasaray?

Juventus-Galatasaray, partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League, si disputerà mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà visibile in streaming su Amazon Prime Video. 

Le migliori quote per Juventus-Galatasaray

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Juventus-Galatasaray
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.504.755.50
1.504.805.50
1.504.705.00
1.504.755.25
1.534.755.25

Le nostre scommesse su Juventus-Galatasaray

La Juventus ha vinto solo una delle sue sette partite contro il Galatasaray in UEFA Champions League (3 pareggi, 3 sconfitte), battendoli 2-1 in casa nel settembre 2003. Il Galatasaray però non ha mai vinto in trasferta in 13 tentativi contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee (6 pareggi, 7 sconfitte). La Juve dovrà buttarsi all’attacco per provare a segnare subito e mettere pressione ai turchi nel tentativo di rimontare il pessimo risultato dell’andata. La retroguardia bianconera però è fragile ultimamente, potremmo vedere un altro match con molte reti.

PRONOSTICO: OVER 3.0 GOL @1.80

Risultato Esatto e Marcatori Juventus-Galatasaray

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 2-2.

Weston McKennie è stato coinvolto in quattro gol nelle sue ultime cinque partite di UEFA Champions League con la Juventus (3 gol, 1 assist), rendendo la stagione 2025-26 la sua migliore in termini di contributi gol nella competizione.

,
Tutti i Pronostici e le Quote

