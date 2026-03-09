Dopo aver eliminato il Borussia Dortmund agli spareggi, la Dea si trova di fronte un altra tedesca agli ottavi di finale di Champions League, e questa volta l’ostacolo è anche maggiore visto che a Bergamo arriva il Bayern Monaco che sta dominando in Germania. Pronostico Atalanta-Bayern 10 marzo 2026.

Pronostico Atalanta-Bayern 10 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Bayern Monaco match di andata degli ottavi di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Tra le tre squadre italiane impegnate negli Spareggi, l’Atalanta sembrava quella con l’ostacolo più difficile, e invece proprio la Dea è l’unica delle nostre formazioni che avanza, e sfida un altra tedesca dopo il Borussia. I ragazzi di Palladino ora sono chiamati ad un impresa ancora maggiore. Questa sarà la 14esima partita dell’Atalanta contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee: la Dea ha perso solo in 3 occasioni e ha vinto quattro delle ultime cinque dall’inizio del 2024. L’Atalanta ha perso 6 delle ultime 7 partite a eliminazione diretta in Champions League, anche se ha vinto la più recente (4-1 in casa contro il Borussia Dortmund) eguagliando il suo margine di vittoria più ampio in questa fase del torneo (aveva vinto 4-1 contro il Valencia anche nel febbraio 2020).

Il Bayern Monaco si affida a giocatori di talento come Harry Kane ma anche dai numeri devastanti di Michael Olise (11 gol e 22 assist tra Bundesliga e Champions al 27 febbraio), ed ambisce a ritornare sul trono d’Europa a distanza di 6 anni dall’ultima volta. La squadra bavarese, guidata in panchina da Vincent Kompany, ha chiuso la prima fase con 7 vittorie in 8 partite e un solo ko (1-3 contro l’Arsenal). Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 12 partite giocate agli ottavi di finale di Champions League: l’unica sconfitta è arrivata proprio contro un’italiana (0-1 contro la Lazio nel febbraio 2024). Il Bayern Monaco ha vinto7 delle 8 partite di Champions League giocate in questa stagione: l’unica non vittoria è stata quella con l’Arsenal (1-3 a Londra).

Probabili Formazioni Atalanta-Bayern Monaco

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Jackson. All.: Kompany.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Atalanta-Bayern Monaco?

La partita Atalanta-Bayern Monaco, gara d’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League si disputerà martedì 10 marzo 2026, dalle ore 21:00, alla New Balance Arena di Bergamo. Il match sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Atalanta-Bayern Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Bayern Monaco

Bayern Monaco e Atalanta non si sono mai affrontate nelle competizioni europee. I tedeschi hanno perso l’ultima sfida a eliminazione diretta contro squadre italiane in Champions League (3-4 complessivo contro l’Inter nei quarti di finale della scorsa stagione), mentre nelle quattro precedenti sfide a eliminazione diretta contro formazioni di Serie A erano riusciti a qualificarsi. L’Atalanta non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle 9 partite disputate nella fase a eliminazione diretta di Champions League (18 gol subiti, una media di 2 a partita).

PRONOSTICO: OVER 3.25 (AH) @1.93

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Atalanta-Bayern Monaco

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 2-2, 1-4.

Harry Kane è stato direttamente coinvolto in 33 gol in 33 partite di Champions League giocate con la maglia del Bayern Monaco (27 gol, 6 assist), più di ogni altro giocatore nella competizione dall’inizio della stagione 2023-24.

