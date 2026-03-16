Servirebbe un miracolo alla Dea in questa partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo l’1-6 a Bergamo contro la corazzata Bayern Monaco, e di fatto la Champions delle italiane potrebbe essere già finita mercoledì sera. Pronostico Bayern-Atalanta 18 marzo.

Pronostico Bayern-Atalanta 18 marzo: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Bayern Monaco match di ritorno degli ottavi di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo il tremendo 1-6 dell’andata a Bergamo, pensare di ribaltare la situazione in questa sfida di ritorno in Baviera sembra complicato per l’Atalanta. La Dea è reduce dal 1-1 nel big match di campionato contro l’Inter.

Anche il Bayern Monaco arriva da un pareggio nel campionato di Bundesliga, nella trasferta di Leverkusen, nonostante un finale di gara con soli 9 uomini per le espulsioni di Jackson (42′) e Diaz (84′).

Probabili Formazioni Bayern Monaco-Atalanta

Bayern Monaco (4-2-3-1) – Bartl; Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Vincent Kompany.

Atalanta (3-4-2-1) – Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Musah, Bakker; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Raffaele Palladino.

Guida TV: dove vedere Bayern Monaco-Atalanta?

La partita Bayern Monaco-Atalanta, gara di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League, si disputerà mercoledì 18 marzo, dalle ore 21:00, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La partita Bayern Monaco-Atalanta, in programma mercoledì 17 marzo, sarà visibile in LIVE-Streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Migliori quote per Bayern Monaco-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bayern Monaco-Atalanta

All’andata non abbiamo avuto problemi a incassare una giocata su Over con la somma gol asiatica a 3.25, visto il 6-1 finale. Per il ritorno andiamo ancora con le reti, e proviamo entrambe le squadre a segno, con la Dea che gioca di fatto solo per l’onore.

PRONOSTICO: GOL SI @1.60

Risultato Esatto Finale Bayern Monaco-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 4-1, 2-0, 3-2.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.