Martedì sera allo stadio Bernabeu si parte col botto con l’andata dei quarti di finale di Champions League, nello scontro tra le due formazioni più vincenti della competizione. Pronostico Real-Bayern 7 aprile 2026.

Pronostico Real-Bayern 7 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Real Madrid-Bayern Monaco match di andata dei quarti di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Real Madrid aveva iniziato la stagione con Xabi Alonso in panchina. Se oggi alla guida dei Blancos c’è Alvaro Arbeloa è il segnale che qualcosa non è andato per il verso giusto, ma ora i Blancos sono tornati. Il nono posto nella prima fase ha imposto però alle Merengues un turno intermedio, superato contro il Benfica dell’ex José Mourinho. Agli ottavi, poi, Mbappé e compagni hanno estromesso dalla competizione una big come il Manchester City. Il Real Madrid deve fare i conti con diverse indisponibilità. Partiamo dal portiere con Courtois out da metà marzo e che ne avrà ancora per oltre un mese. In difesa, invece, non ci saranno con ogni probabilità Mendy, ancora alle prese con un fastidioso infortunio muscolare, e Raul Asencio. Si avvicina la data di rientro di Dani Ceballos che potrebbe essere abile e arruolabile però soltanto a partire eventualmente dalla gara di ritorno. Rodrygo, infine, ha chiuso anzitempo la sua stagione a seguito della rottura del legamento crociato.

Abbiamo tutti ancora negli occhi il Bayern Monaco travolgente degli ottavi di finale, capace di segnare 10 gol tra andata e ritorno all’Atalanta. Il Gigante Bavarese, primo anche in Bundesliga, aveva già fatto capire le proprie intenzioni durante la prima fase nella quale aveva concluso al secondo posto alle spalle dell’Arsenal. 21 punti in 8 gare, frutto di 7 vittorie e una sola sconfitta. Anche il Bayern Monaco ha un’infermeria piuttosto piena. L’emergenza riguarda soprattutto i portieri che hanno tutti a che fare con infortuni di varia natura ed entità. Tocca dunque a Urbig stringere i denti e difendere i pali del Gigante Bavarese in attesa di Neuer (sono fuori anche Ulreich e Klanac). Migliorano le condizioni di Alphonso Davies, mentre per Musiala va monitorato lo stato della sua caviglia. Chi dovrebbe esserci contro il Real Madrid è Pavlovic che di recente ha avuto problemi all’anca.

Probabili Formazioni Real Madrid-Bayern Monaco

REAL MADRID (4-4-2) – Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Guler; Mbappe, Vinicius. All. Arbeloa

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Urbig; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany

Guida TV Calcio: dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco?

La partita Real Madrid-Bayern Monaco, gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League si disputerà martedì 7 aprile 2026, dalle ore 21:00, al Santiago Bernabéu di Madrid. La partita sarà in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Real Madrid-Bayern Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Real Madrid-Bayern Monaco

Real Madrid-Bayern Monaco è la sfida più giocata nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League: 28 incontri totali (26 nella fase a eliminazione diretta). Momento difficile per il Bayern: nove partite senza vittoria contro il Real Madrid (2 pareggi, 7 sconfitte). Real e Bayern sono le squadre più vincenti nella storia della competizione: 309 vittorie per blancos, (60,23%), 248 vittorie per i bavaresi (60,19%). Record nei quarti di finale: Real Madrid: 22 partecipazioni: 17 semifinali (record di vittorie), Bayern Monaco: 24 partecipazioni: 10 eliminazioni (record negativo)

PRONOSTICO: PASSA IL TURNO REAL MADRID @2.62

Scommesse marcatori Champions: Real-Bayern

Efficienza irreale per Kylian Mbappé: 1 gol ogni 56 minuti (13 in 9 partite). Secondo miglior rapporto di sempre dietro a Erling Haaland (55 min nel 2019-20).

La costanza assoluta di Harry Kane: due stagioni consecutive da 10+ gol, 29 gol in 34 partite con la maglia del Bayern Monaco in Champions.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.