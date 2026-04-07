Sulla carta il quarto di finale di Champions League che inizia martedì sera a Lisbona, è quello più “scontato”, in favore dei Gunners che stanno dominando anche la Premier League, ma in Champions non c’è mai nulla di scontato, e proprio il sorprendente Sporting lo ha dimostrato. Pronostico Sporting-Arsenal 7 aprile 2026.

Pronostico Sporting-Arsenal 7 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sporting-Arsenal match di andata dei quarti di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo aver chiuso la prima fase a girone unico al settimo posto, con 16 punti all’attivo frutto di cinque vittorie, un pareggio e due sole sconfitte, lo Sporting Lisbona si è reso protagonista di una storica rimonta negli ottavi. Dopo il pesante 3-0 rimediato all’andata in Norvegia contro il Bodo/Glimt, infatti, l’undici di Rui Borges ha centrato il miracoloso ribaltone al ritorno tra le mura amiche. Cinque a zero il finale dopo i tempi supplementari, per effetto delle reti di Inacio nel primo tempo, di Pedro Goncalves e di Suarez su rigore nella ripresa e di Araujo e Nel nell’overtime. Un’impresa destinata a restare negli annali, ma lo Sporting Lisbona ora non vuole certo fermarsi.

Anche l’Arsenal è approdato direttamente agli ottavi dopo aver chiuso la league phase in prima posizione con un filotto di otto vittorie e un totale di 24 punti su 24 disponibili in cassaforte. Una marcia trionfale quella della formazione di Arteta, che punta dichiaratamente all’accoppiata tra UEFA Champions League e Premier. Agli ottavi Calafiori e compagni si sono sbarazzati con qualche difficoltà del Bayer Leverkusen: dopo il sofferto 1-1 acciuffato nel finale all’andata in Germania, i Gunners hanno vinto 2-0 al ritorno con reti di Eze nel primo tempo e di Rice nel secondo. Per Arteta sarà fondamentale centrare un risultato positivo in Portogallo, per poi chiudere il discorso in casa.

Probabili Formazioni Sporting-Arsenal

SPORTING (4-2-3-1) – Rui Silva; M.Araujo, Diomandé, Inacio, Vagiannidis; Morita, Bragança; Goncalves, Trincao, Catamo; Luis Suarez. All. Rui Borges

ARSENAL (4-2-3-1) – Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Zubimendi, Odegaard; Martinelli, Gyokeres, Madueke. All. Arteta

Guida TV Calcio: dove vedere Sporting-Arsenal?

La partita Sporting-Arsenal, gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League si disputerà martedì 7 aprile 2026, dalle ore 21:00, all’Estádio José Alvalade di Lisbona e sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Sporting-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sporting-Arsenal

Lo Sporting Lisbona non ha mai battuto l’Arsenal in sette incontri (4 pareggi, 3 sconfitte), inclusa una sconfitta per 5-1 in casa nella UEFA Champions League della scorsa stagione. Questa è solo la seconda apparizione dello Sporting Lisbona nei quarti di finale della Coppa dei Campioni/Champions League, dopo essere stato eliminato dal Real Sociedad nella stagione 1982-83.

PRONOSTICO: VITTORIA ARSENAL @1.85

Scommesse marcatori Champions: Sporting-Arsenal

Luis Suárez ha segnato cinque gol per lo Sporting Lisbona in questa stagione di UEFA Champions League e potrebbe eguagliare il record del club per il maggior numero di gol in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, stabilito da Viktor Gyökeres nel 2024-25 (6).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.