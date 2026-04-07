Derby spagnolo per l’andata dei quarti di finale di Champions League dove martedì sera andrà in scena l’ennesimo scontro tra il Barcellona, favorito, e l’Atletico Madrid di Simeone che proverà a ribaltare le previsioni della vigilia. Pronostico Barcellona-Atletico 8 aprile 2026.

Pronostico Barcellona-Atletico 8 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Barcellona-Atletico Madrid match di andata dei quarti di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Barcellona non vince la UEFA Champions League da ormai 11 anni. Nella scorsa edizione i blaugrana si fermarono in semifinale, perdendo nel doppio confronto con l’Inter. Migliorare le performance dello scorso anno significherebbe raggiungere la finalissima di Budapest del 30 maggio ed è questo l’obiettivo della squadra di Hans Flick. I catalani hanno disputato un eccellente prima fase, nella quale hanno raggiunto il quinto posto con 16 punti in 8 partite. Grazie a questo piazzamento, il Barça ha evitato i sempre temibili playoff catapultandosi direttamente agli ottavi di finale. Dove c’è stata poca storia tra andata e ritorno con il Newcastle e dunque una qualificazione centrata in maniera piuttosto agevole. La pausa nazionali ha fatto un bel danno al Barcellona che dovrà fare a meno ora di Raphinha. L’esterno brasiliano va ad aggiungersi a un elenco di indisponibili che annovera anche Christensen, De Jong e Koundé.

Chi i playoff li ha dovuti giocare è stato l‘Atletico Madrid, dopo essersi piazzato al quattordicesimo posto nella prima fase con 13 punti nelle canoniche 8 partite giocate. I Colchoneros hanno poi eliminato Club Brugge e Tottenham, dimostrando di meritare di essere nell’olimpo delle migliori squadre europee. I ragazzi di Simeone sono piuttosto staccati in Liga, dove l’unico obiettivo rimane ormai il quarto posto. Ecco perché fare altra strada in Europa diventa importante per dare lustro a una stagione che l’ha vista ancora in disparte a osservare il tradizionale duello tra le altre due grandi di Spagna. L’assenza più importante in casa Atletico Madrid è quella di Oblak, con Musso che dovrà dunque ancora difendere la porta dei Colchoneros. Gli altri due indisponibili sono Barrios e Mendoza.

Probabili Formazioni Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona (4-2-3-1): J. Garcia; E. Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Ferrán Torres; Lewandowski. All.: Flick.

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giu. Simeone, Llorente, J. Cardoso, Lookman; J. Alvarez, Griezmann. All.: Simeone.

Guida TV Calcio: dove vedere Barcellona-Atletico Madrid?

La gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid è in programma mercoledì 8 aprile alle ore 21.00 e sarà trasmessa LIVE sui canali di SkySport e SkyGo e in LIVE-Streaming sulla piattaforma NOW Tv.

Le migliori quote per Barcellona-Atletico Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona e Atlético Madrid si affronteranno per la quinta volta in una competizione europea, tutte nella fase dei quarti di finale della UEFA Champions League (in precedenza nel 2013-14 e 2015-16). L’Atlético Madrid ha perso solo una delle sue quattro precedenti partite di UEFA Champions League contro il Barcellona (2 vittorie, 1 pareggio) e ha battuto la squadra catalana in entrambe le precedenti sfide a eliminazione diretta (2-1 complessivo nel 2013-14 e 3-2 nel 2015-16). Solo il Paris Saint-Germain (3 volte) ha eliminato il Barcellona più spesso nelle fasi a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/Champions League. Il Barcellona è imbattuto nelle ultime 25 partite contro l’Atlético Madrid al Camp Nou in tutte le competizioni (17 vittorie, 8 pareggi). L’Atlético Madrid non ha mai vinto una partita di UEFA Champions League in trasferta contro un’avversaria spagnolo, perdendo quattro delle cinque disputate (1 pareggio). Il Barcellona ha segnato più gol in UEFA Champions League (73) di qualsiasi altra squadra da quando Hansi Flick ne è diventato l’allenatore. Tuttavia, non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 13 partite, la sua striscia più lunga senza clean sheet in una grande competizione europea.

PRONOSTICO: VITTORIA BARCELLONA @1.55

Scommesse marcatori Champions: Barcellona-Atletico Madrid

Raphinha ha preso parte direttamente a 33 gol in 33 partite di UEFA Champions League con il Barcellona (19 gol, 14 assist) ed è il giocatore con più partecipazioni ai gol nelle gare a eliminazione diretta dall’inizio della stagione 2023-24 (17 – 10 gol, 7 assist).

Lamine Yamal ha totalizzato cinque gol e quattro assist in otto partite di UEFA Champions League in questa stagione. Se segnerà o fornirà un assist in questa partita, diventerà il giocatore più giovane a raggiungere 10 o più partecipazioni a gol in una singola edizione (18 anni e 269 giorni), superando l’attuale record di Erling Haaland (19 anni e 212 giorni – 10 gol e 1 assist nel 2019-2020).

Julián Álvarez ha segnato più gol (8), fornito più assist (4) e creato più occasioni (29) di qualsiasi altro giocatore dell’Atlético Madrid in UEFA Champions League in questa stagione, oltre ad aver applicato più pressioni ad alta intensità di qualunque altro giocatore (di tutte le squadre) nell’edizione 2025-26 (702).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.