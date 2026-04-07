Andata dei quarti di finale di Champions League martedì sera al Parco dei Principi dove i campioni in carica del PSG ospiteranno il Liverpool in un big match da non perdere, che abbiamo analizzato nei dettagli. Pronostico PSG-Liverpool 8 aprile 2026.

Pronostico PSG-Liverpool 8 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di PSG-Liverpool match di andata dei quarti di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Paris Saint-Germain, campione in carica della coppa dalle grandi orecchie, è stato chiaramente messo in prima linea tra le papabili vincitrici del torneo. I buoni propositi di competitività sono stati fin qui ampiamente rispettati dal team guidato sapientemente da Luis Enrique che non ha centrato la qualificazione tra le prime otto nella prima fase della competizione. I rossoblù si sono infatti piazzati “soltanto” undicesimi con 14 punti in otto gare e un finale piuttosto deludente. Agli ottavi di finale, poi, il PSG ha battuto nettamente il Chelsea vincendo sia all’andata che al ritorno in maniera robusta e convincente. Kvaratskhelia e company stanno andando bene anche in patria, sebbene in questo caso non si tratti di una novità dato il palmarès degli ultimi anni. Il Paris Saint-Germain non è al completo ma quasi. Certo, l’assenza di Fabian Ruiz è pesante ma Luis Enrique ha le risorse interne per sopperire al forfait dello spagnolo. Out anche il giovane Ndjantou mentre Barcola va verso il pieno recupero per la sfida.

Il Liverpool, invece, ha deluso in Premier League e oggi lotta per raggiungere una delle prime posizioni che consentono la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale. In Europa, però, i Reds stanno facendo il proprio dovere potendo disporre di una rosa eccellente, ulteriormente rinforzata dalla campagna acquisti estiva. La squadra di Arne Slot si è piazzata terza alle spalle di Arsenal e Bayern Monaco nel maxi campionato iniziale, con 18 punti raccolti in otto gare. Agli ottavi di finale, poi, Salah e compagni hanno perso contro il Galatasaray in terra turca centrando la rimonta davanti al proprio pubblico. Più complicata la situazione in casa Liverpool. Non ci sarà anzitutto il numero 1 Alisson, con Mamardashvili confermato tra i pali dopo il match di FA Cup contro il Manchester City. Out anche Endo e Isak, così come i lungodegenti Bradley e Leoni. Chiesa resta sempre un mistero: le sue condizioni vanno monitorate costantemente, sebbene non sia una primissima scelta di Slot. Dubbi, infine, anche su Joe Gomez.

Probabili Formazioni PSG-Liverpool

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique

Liverpool (4-3-3): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Wirtz. All. Arne Slot

Guida TV Calcio: dove vedere PSG-Liverpool?

La gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Liverpool è in programma mercoledì 8 aprile alle ore 21.00 e il match sarà in esclusiva sui canali della piattaforma Amazon Prime.

Le migliori quote per PSG-Liverpool

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su PSG-Liverpool

Paris Saint‑Germain e Liverpool si sono affrontate in 6 occasioni precedenti in competizioni europee, con tre vittorie per ciascuna squadra. I loro incontri più recenti risalgono alla scorsa stagione di UEFA Champions League, quando entrambe vinsero 1‑0 in trasferta negli ottavi di finale, prima che i parigini avanzassero ai rigori ad Anfield (4‑1). All’inizio di questo turno dei quarti di finale, Paris Saint‑Germain (90) e Liverpool (85) erano le due squadre con più tiri in porta nella UEFA Champions League di questa stagione. Tuttavia, il PSG ha segnato 34 gol da 25,2 xG (+8,8), mentre il Liverpool ha realizzato solo 24 reti da 27,7 xG (‑3,7).

PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.67

Scommesse marcatori Champions: PSG-Liverpool

Khvicha Kvaratskhelia ha partecipato direttamente a 11 gol in 11 partite di UEFA Champions League in questa stagione (7 gol, 4 assist), diventando già il secondo giocatore del Paris Saint‑Germain con più partecipazioni in una singola edizione (alla pari con Kylian Mbappé nel 2020‑21), dietro solo a Ousmane Dembélé della scorsa stagione (14 in 15 partite).

Florian Wirtz ha creato 27 occasioni da gol su azione in nove partite di UEFA Champions League con il Liverpool. Il record per un giocatore nelle sue prime 10 partite con un club nella competizione (dal 2003‑04) è di 32, stabilito da Mesut Özil con il Real Madrid; il totale di Wirtz è già il più alto mai registrato da un giocatore di un club inglese nelle sue prime 10 apparizioni.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.