Martedì sera ad Anfield il Liverpool in casa cercherà di rimontare dallo 0-2 dell’andata al Parco dei principi in questo ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il PSG, campione in carica, che sogna il back to back e la 3° semifinale consecutiva nella competizione più importante del calcio europeo. Pronostico Liverpool-PSG 14 aprile 2026.

Pronostico Liverpool-PSG 14 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Liverpool-PSG match di ritorno dei quarti di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo il successo per 2-0 nella sfida d’andata decisa dai gol di Douè e Kvararatskhelia, il PSG campione in carica cercherà di resistere ad Anfield per rientrare anche quest’anno nelle migliori 4 d’Europa (sarebbe la terza semifinale consecutiva di Champions per i parigini). Prima dei quarti di finale di questa stagione, si sono verificati 17 casi in cui una squadra è stata eliminata dalla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League nonostante avesse un vantaggio di due o più gol dopo la gara d’andata; il PSG è la squadra che ha subito questa sorte più volte (in ben 3 occasioni). Il PSG è la migliore tra tutte le squadre partecipanti a questa edizione della Champions League per gol segnati (36), tiri totali (259), tiri in porta (96) e tocchi nell’area avversaria (486).

Il Liverpool di Arne Slot, cercherà tuttavia di ribaltare lo 0-2 dell’andata e tornare tra le migliori quattro squadre d’Europa a distanza di quattro edizioni dall’ultima volta (2021-22, allora finale persa contro il Real Madrid). Al club inglese servirà però una prestazione diametralmente opposta a quella offerta l’8 aprile scorso. Il Liverpool ha segnato 24 gol su un totale di 27,8 xG in questo torneo: la differenza negativa più grande tra tutte le squadre ancora in corsa per la vittoria (3,8). Nel frattempo, solo l’Atletico Madrid (9,9) e il Barcellona (8,9) hanno superato i loro xG più del Paris Saint-Germain in questa stagione (8,4 – 36 gol su 27,6 xG).

Probabili Formazioni Liverpool-PSG

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike. All. Slot.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Guida TV Calcio: dove vedere Liverpool-PSG?

La partita Liverpool-PSG, gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League si disputerà martedì 14 aprile 2026 dalle ore 21:00, all’Anfield di Liverpool (Inghilterra) e sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Calcio (202) ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Liverpool-PSG

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Liverpool-PSG

Nessuno dei sette precedenti tra Liverpool (3 vittorie) e Paris Saint-Germain (4) in tutte le competizioni si è concluso con un pareggio. 2 delle 3 vittorie ottenute dai Reds sono maturate ad Anfield, quindi in casa del club inglese. Questa sarà la 5ª volta che il Liverpool ospiterà i campioni in carica della UEFA Champions League. I Reds hanno perso nelle prime 3 occasioni (due volte contro il Real Madrid e una contro il Barcellona), ma hanno vinto l’ultima, peraltro l’unica disputata sotto la guida di Arne Slot (2-0 contro il Real Madrid nel novembre 2024). Anche qui nessun pari.

PRONOSTICO: PAREGGIO @4.25

Scommesse Marcatori per Liverpool-PSG

Florian Wirtz ha creato più occasioni da gol su azione di qualsiasi altro giocatore in questa stagione di UEFA Champions League (28). Il suo compagno di squadra Dominik Szoboszlai ha creato più occasioni da calcio piazzato di chiunque altro (14), mentre nessun giocatore ha creato più grandi occasioni di Mohamed Salah (8).

Vitinha ha completato più passaggi sotto pressione ad alta intensità di qualsiasi altro giocatore in questa stagione di UEFA Champions League (609), vantando anche una percentuale di passaggi completati sotto pressione ad alta intensità migliore di chiunque altro (93% – minimo 400 tentativi).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.