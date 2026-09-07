Martedì 8 settembre inizia la UEFA Champions League con la prima fase a girone unico e l’Inter esordirà nella capitale spagnola in una partita subito Amarcord contro il Real Madrid di quel Mourinho che con i nerazzurri firmò un triplete storico. Pronostico Real Madrid-Inter 8 settembre 2026.

Pronostico Real Madrid-Inter 8 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Real Madrid-Inter, prima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo un avvio perfetto in Liga, con le vittorie contro Espanyol, Real Sociedad e Malaga, il Real Madrid di Mourinho ha incassato la prima sconfitta stagionale: 1-0 sul campo del Betis, decisa da un gol di Troy Parrott all’81’ e resa ancora più amara dal rigore fallito da Kylian Mbappé nel recupero. Un ko a sorpresa che ha interrotto la striscia positiva dei blancos e complicato leggermente la classifica di Liga. Il tecnico portoghese, tornato sulla panchina del Real dopo tredici anni, può contare sui tanti rinforzi arrivati in estate ed è chiamato a reagire subito nell’esordio di Champions League. Il Real Madrid ha vinto tutte e quattro le partite di UEFA Champions League disputate contro l’Inter in questo secolo.

I Blancos ospiteranno l’Inter di Christian Chivu. Prima di ritrovarsi da avversari, i due tecnici hanno scritto insieme una delle pagine più gloriose della storia dell’Inter. Nella stagione 2009/10, infatti, Chivu era un difensore della rosa nerazzurra guidata proprio da José Mourinho, artefice dello storico triplete completato con la vittoria di Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Sedici anni dopo, i due si ritrovano l’uno di fronte all’altro da allenatori, stavolta su fronti opposti, con Mourinho sulla panchina del Real Madrid e Chivu su quella dell’Inter. I nerazzurri si presentano a questo appuntamento con 3 vittorie su 3 in questo inizio di Serie A, galvanizzati da una grande rimonta a San Siro, da 0-2 a 3-2 nel big match della scorsa giornata di campionato. L’Inter ha perso e non è riuscita a segnare in ciascuna delle ultime tre partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid. Solo contro il Barcellona, fra il 2003 e il 2009, non è riuscita a segnare in quattro partite consecutive di Champions. L’Inter ha perso cinque delle ultime sei partite di UEFA Champions League nella stagione 2025/2026 (1 vittoria), tante sconfitte quante ne aveva subite complessivamente nelle precedenti 39 partite della competizione (25 vittorie, 9 pareggi).

Probabili Formazioni Real Madrid-Inter

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Huijsen, Ibrahima Konaté, Cucurella; F. Valverde (c), Aurelien Tchouameni; Ousmane Diomande, Jude Bellingham, Vinicius Junior; Kylian Mbappé. Allenatore: J. Mourinho.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

Guida TV Calcio: dove vedere Real Madrid-Inter?

La partita Real Madrid-Inter, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League, si disputerà martedì 8 settembre 2026, dalle ore 21:00, all’Estadio Bernabéu di Madrid. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta su SKY e in streaming su SKY GO e NOW TV.

Migliori quote per Real Madrid-Inter

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Le nostre scommesse su Real Madrid-Inter

Tra le due squadre ci sono 19 precedenti complessivi, tutti maturati nelle competizioni europee. Il bilancio è leggermente favorevole al Real Madrid, che ha vinto 10 confronti contro i 7 dell’Inter, con 2 pareggi; il conto reti recita 28-21 per gli spagnoli. Il precedente più recente risale al dicembre 2021, quando il Real si impose 2-0 nella fase a gironi di Champions League. Gli ultimi quattro confronti, poi, si sono conclusi tutti con i blancos vittoriosi. L’ultimo trionfo nerazzurro contro il Real risale al 25 novembre del 1998. Ma la pagina più celebre della storia tra le due squadre resta la finale di Coppa dei Campioni del 1964, quando l’Inter di Helenio Herrera superò il Real Madrid per 3-1 conquistando il trofeo. Negli ultimi 3 confronti diretti non abbiamo mai visto più di 3 gol totali, e anche per questo esordio in Champions puntiamo su Under.

PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.73

Scommesse Marcatori Real Madrid-Inter

Se Kylian Mbappé segnerà in questa partita, raggiungerà Raul (71) al quinto posto ex aequo nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il francese ha realizzato finora 70 gol in 98 partite di Champions League, di cui 22 in 25 partite con l’attuale squadra, il Real Madrid.Nelle ultime cinque stagioni, i due giocatori coinvolti nel maggior numero di gol in UEFA Champions League sono l’attuale coppia del Real Madrid composta da Kylian Mbappé (43 gol, 9 assist) e Vinicius Junior (30 gol, 22 assist), con i 22 assist di quest’ultimo che superano di otto unità quelli di qualsiasi altro giocatore dal 2021/2022.

Tra i centrocampisti con oltre 300 minuti giocati in UEFA Champions League nella stagione 2025-26, Rodri (13,2) è stato l’unico giocatore ad aver registrato una media di passaggi in profondità nell’ultimo terzo di campo ogni 90 minuti superiore a quella di Hakan Çalhanoglu dell’Inter (9,3).

L’Inter conta ora tre diversi giocatori inglesi nelle proprie file: John Stones, Djed Spence e Curtis Jones. Solo una volta in precedenza una squadra non britannica ha schierato una formazione titolare in una partita di UEFA Champions League con tre inglesi, e anche in quel caso si trattava di una squadra milanese (Tomori, Loftus-Cheek e Abraham per il Milan rivale nell’ottobre 2024, contro il Bayer Leverkusen).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.