Pronostico Como-RB Lipsia: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 1° giornata Champions League del 10-09-2026

Pronostico Como-RB Lipsia 10 settembre 2026
Pronostici Champions League
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7 Settembre 2026

Giovedì sarà una data storica per il Como che farà il suo debutto tra le grandi del calcio europeo, con una 1° giornata della prima fase a girone unico di UEFA Champions League in casa dove arrivano i tedeschi del RB Lipsia. Pronostico Como-RB Lipsia 10 settembre 2026.

Pronostico Como-RB Lipsia 10 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-RB Lipsia prima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Como si presenta in ottima forma per il suo debutto storico in Champions. Dopo il pareggio per 1-1 in Friuli all’esordio in Serie A, la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 in trasferta il Napoli e ha demolito 4-1 il Genoa nell’anticipo di venerdì scorso sempre in trasferta. Questa sarà infatti la prima partecipazione del Como alla UEFA Champions League e la prima campagna europea in assoluto nella storia del club. L’allenatore del Como, Cesc Fàbregas, ha disputato 104 partite di UEFA Champions League tra il 2005 e il 2018 con Arsenal, Barcellona e Chelsea. È il terzo giocatore più giovane ad aver disputato da titolare una finale di Champions League, all’età di 19 anni e 13 giorni con l’Arsenal contro il Barcellona nel 2006.

RB Lipsia che arriva a questo appuntamento dopo il brutto passo falso in Bundesliga (1-3 a Brema), dove aveva esordito con un successo interno per 3-0 sul Monchengladbach. Le uniche due precedenti partite della UEFA Champions League disputate dal Lipsia contro squadre italiane si sono concluse con una sconfitta: i tedeschi hanno perso 3-2 contro la Juventus e 1-0 contro l’Internella fase a gironi della stagione 2024/2025. Il Lipsia ha perso cinque delle proprie sei partite in trasferta di UEFA Champions League (1 pareggio), comprese le ultime quattro di fila, la peggiore serie di sconfitte in trasferta di sempre nella competizione. L’ultima vittoria risale a novembre 2023, in trasferta contro la squadra serba Stella Rossa. L’allenatore dell’RB Leipzig, Martín Demichelis, ha collezionato 67 presenze in UEFA Champions League come giocatore con il Bayern Monaco (43), il Manchester City (15) e il Málaga (9). Si è trovato nella formazione titolare avversaria di Cesc Fàbregas del Como una volta in questa competizione, scendendo in campo con il Manchester City nella sconfitta casalinga per 2-0 contro il Barcellona nel febbraio 2014.

Pronostico Como-RB Lipsia 10 settembre 2026

Pronostico Como-RB Lipsia 10 settembre 2026

Probabili Formazioni Como-RB Lipsia

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, T. Chalobah, Álex Valle; Perrone, Da Cunha (c); Assane Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, W. Orbán (c), Lukeba, Raum; Reitz; Seiwald; Gruda; J. Bakayoko, Nkunku, Nusa. Allenatore: Demichelis.

Guida TV Calcio: dove vedere Como-RB Lipsia?

La partita Como-Lipsia, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League, si disputerà giovedì 10 settembre 2026, dalle ore 21:00, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta su SKY e in streaming su SKY GO e NOW TV.

Migliori quote per Como-RB Lipsia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Como-RB Lipsia
10/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.853.753.75
1.923.603.83
1.853.903.85
1.853.903.80
1.853.903.85

Le nostre scommesse su Como-RB Lipsia

Il Lipsia ha perso sette delle otto partite della fase a gironi della UEFA Champions League nel 2024/2025, mentre solo il Viktoria Plzen (19) vanta attualmente una serie più lunga senza mantenere la porta inviolata, avendo subìto gol in ciascuna delle ultime 18 partite disputate nella competizione. A livello offensivo però questa squadra ha giocato 2 partite da Over in campionato, un trend che potrebbe continuare contro il Como che ha segnato 6 gol nelle ultime 2 in Serie A. A livello europeo non sarà altrettanto facile segnare, ma dietro il Lipsia balla e tra le 51 squadre che hanno disputato più di 50 partite nella UEFA Champions League dal 1992/1993, le partite del Lipsia hanno registrato la media di gol più alta a partita, con 185 reti segnate in 54 partite (3,4 a partita).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.62

Scommesse Marcatori Como-RB Lipsia

Moise Kean del Como ha giocato da titolare solo sei partite di UEFA Champions League, ma ha messo a segno 5 gol e fornito un assist in quelle sei partite, contribuendo con un gol o un assist in cinque di esse.

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