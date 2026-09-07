La prima giornata del girone unico di Champions League mercoledì ha in programma una sfida davvero interessante allo Stadio Maradona dove arrivano i campioni della Premier League, l’Arsenal, a pochi giorni dal ko di San Siro da 0-2 a 2-3 contro l’Inter. Pronostico Napoli-Arsenal 9 settembre 2026.

Pronostico Napoli-Arsenal 9 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Arsenal prima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Napoli dopo la sconfitta interna col Como, si è illuso di poter vincere a San Siro nel big match di Serie A contro l’Inter, ma i partenopei da avanti 0-2 hanno perso 2-3. Il Napoli ha perso solo due delle ultime 21 partite casalinghe di UEFA Champions League (12 vittorie e 7 pareggi), sebbene abbia perso l’ultima per 3-2 contro il Chelsea a gennaio di quest’anno solare. Nonostante abbia disputato in totale 37 partite casalinghe di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni in casa, il Napoli mai ha subìto 2 sconfitte consecutive in casa.

L’Arsenal è campione in carica in Premier League. I Gunners di Arteta hanno iniziato alla grande la nuova stagione, vincendo la Community Shield contro il City e poi ha inanellato 3 vittorie su 3 anche in campionato, compreso il recente 2-1 sul Chelsea lo scorso fine settimana. L’Arsenal ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in competizioni UEFA (1 pareggio e 4 sconfitte), senza riuscire a segnare in cinque di queste. Quell’unica vittoria è arrivata però all’inizio di quest’anno solare, con un 3-1 in trasferta contro l’Inter a gennaio. L’Arsenal, secondo classificato, è stata l’unica squadra a non aver perso alcuna partita nei tempi regolamentari nella UEFA Champions League 2025/2026 (11 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Infatti, i Gunners sono stati in svantaggio solo per 42 minuti e 48 secondi nel corso dell’ultima edizione, il dato più basso tra tutte le squadre. Nonostante sia arrivato fino alla finale della UEFA Champions League 2026 e abbia disputato 15 partite, l’Arsenal ha subìto il minor numero di gol tra tutte le squadre nella stagione 2025/2026 (7). Il proprio xG subito a partita è stato di appena 0,9, anch’esso il valore più basso tra tutte le squadre.

Probabili Formazioni Napoli-Arsenal

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (c), Amir Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, De Bruyne; David Neres, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri.

ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Odegaard (c), Bruno Guimarães, D. Rice; Saka, Havertz, Tzolis. Allenatore: Arteta.

Guida TV Calcio: dove vedere Napoli-Arsenal?

La partita Napoli-Arsenal, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League, si disputerà mercoledì 9 settembre 2026, dalle ore 21:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Partita in esclusiva su Amazon Prime (in abbonamento).

Migliori quote per Napoli-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Arsenal

Questo sarà il quinto incontro tra Napoli e Arsenal, e il primo dai quarti di finale dell’UEFA Europa League 2018/2019. I Gunners hanno vinto tre delle quattro partite precedenti (1 sconfitta), mantenendo la porta inviolata in tutte e 3 le vittorie. Il Napoli ha perso solo tre delle 13 partite casalinghe disputate contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (8 vittorie e 2 pareggi), anche se ha perso l’ultima, una partita di UEFA Champions League contro il Chelsea nel gennaio di quest’anno (2-3).

PRONOSTICO: GOL NO @1.97

Scommesse Marcatori Napoli-Arsenal

David Raya dell’Arsenal ha mantenuto la porta inviolata nel 53% delle partite in cui è sceso in campo da titolare in UEFA Champions League (19 su 36), la percentuale più alta tra tutti i portieri della competizione (minimo 25 presenze da titolare).

Kevin De Bruyne del Napoli ha contribuito direttamente a 12 gol nelle proprie ultime 17 partite da titolare contro l’Arsenal in tutte le competizioni (8 gol, 4 assist), di cui cinque nelle ultime tre (3 gol, 2 assist).

Dall’inizio della stagione 2024/2025, il difensore dell’Arsenal Gabriel Magalhães ha vinto 82 dei propri 121 duelli in UEFA Champions League. Tra i 174 giocatori che hanno disputato più di 100 duelli nella competizione in questo periodo, la propria percentuale di successo è la più alta in assoluto (68%).

Bruno Guimarães dell’Arsenal ha registrato una media di 2,2 passaggi che hanno superato la linea difensiva ogni 90 minuti nella UEFA Champions League della scorsa stagione, più di qualsiasi altro giocatore (minimo 300 minuti giocati). Nel frattempo, l’attuale compagno di squadra Martin Odegaard si è classificato terzo per ciò che concerne lo stesso criterio (2,1).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.