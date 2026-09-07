Giovedì alle ore 18:45 ad Istanbul, capitale turca, inizia la UEFA Champions League della Roma che inizierà la prima fase a girone unico contro il Fenerbhace, con i giallorossi di Gasperini che volano in campionato con un avvio da 3 vittorie su 3 in Serie A. Pronostico Fenerbhace-Roma 10 settembre 2026.

Pronostico Fenerbhace-Roma 10 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fenerbhace-Roma prima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Nel fine settimana la Roma ha continuato il suo ruolino di marcia perfetto in campionato con 3 vittorie su 3 per i giallorossi di Gasperini che ha battuto 2-1 la sua ex Atalanta sabato scorso. La Roma giocherà in UEFA Champions League per la prima volta dalla stagione 2018/2019. Ha vinto la partita d’esordio solo in una delle ultime sei partecipazioni (2 pareggi e 3 sconfitte), imponendosi per 5-1 contro il CSKA Mosca nel 2014/2015. L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha perso solo quattro delle ultime 23 partite della fase a gironi/fase a gironi della UEFA Champions League (10 vittoriee 9 pareggi).

Il Fenerbhace arriva invece dal ko nel derby contro il Besiktas, giocato in casa dalla formazione di mister Kartal. Questa sarà la prima partita di UEFA Champions League del Fenerbahçe dal dicembre 2008 (0-1 contro la Dinamo Kiev). Comprese le qualificazioni, ha disputato 154 partite in Europa dall’ultima partecipazione alla Champions League (72 vittorie, 42 pareggi e 40 sconfitte).

Probabili Formazioni Fenerbache-Roma

FENERBAHÇE (4-2-3-1): Ederson Moraes; N. Semedo, Skriniar (c), N. Aké, Archie Brown; Kanté, Amrabat; Greenwood, Marco Asensio, Akturkoglu; Muriqi. Allenatore: Kartal.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, G. Mancini, Hermoso; N. Molina, Manu Koné, Cristante (c), Wesley França; Rodrigo Mora, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

Guida TV Calcio: dove vedere Fenerbhace-Roma?

La partita Fenerbahçe-Roma, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League, si disputerà giovedì 10 settembre 2026, dalle ore 18:45, al Chobani Stadyumu Fenerbahçe Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul. Il match sarà in esclusiva in diretta su SKY e in streaming su SKY GO e NOW TV.

Migliori quote per Fenerbhace-Roma

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Le nostre scommesse su Fenerbhace-Roma

Il Fenerbahçe e la Roma si affronteranno qui per la prima volta. La squadra turca ha perso cinque delle sei partite disputate sinora contro squadre italiane in UEFA Champions League (1 vittoria), anche se la propria unica vittoria è arrivata proprio nell’ultimo incontro in casa (1-0 contro l’Inter nel settembre 2007). L’ultima squadra italiana a vincere in trasferta contro una squadra turca in UEFA Champions League è stato il Milan nel novembre 2005 (4-0 proprio contro il Fenerbahçe). Da allora, nessuna delle ultime cinque squadre che hanno giocato in trasferta in questa competizione ha vinto (2 pareggi, 3 sconfitte). Qualificazioni comprese, il Fenerbahçe ha perso solo cinque delle ultime 32 partite casalinghe nelle competizioni europee (20 vittorie e 7 pareggi). Se il Fenerbahçe dovesse perdere questa partita, sarebbe la prima volta dal settembre 2009 che la squadra subisce 3 sconfitte consecutive in casa in una delle principali competizioni europee, noi non crediamo succederà, non ce ne vogliano i tifosi romani ma puntiamo sui turchi anche se solo con doppia chance quindi ci andrebbe bene anche il pareggio.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @1.68

Scommesse Marcatori Fenerbhace-Roma

L’attaccante del Fenerbahçe Romelu Lukaku potrebbe affrontare la propria ex squadra, la Roma, in questa partita. Il belga ha segnato 4 gol nelle proprie ultime sei presenze contro la squadra italiana, compreso il gol della vittoria nell’ultima partita in casa contro di loro (Napoli 1-0 Roma nel novembre 2024).

Paulo Dybala della Roma ha partecipato direttamente a 12 gol nelle proprie ultime 16 presenze da titolare in UEFA Champions League (11 gol, un assist), anche se non gioca in questa competizione dal marzo 2022 – con la Juventus (contro il Villarreal).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.