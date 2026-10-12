Pronostico Inter-Bruges: analisi e scommesse 2° giornata di Champions League del 13 ottobre 2026

Pronostico Inter-Bruges 13 ottobre 2026
Pronostici Champions League
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12 Ottobre 2026

L’Inter è pronta per tornare in campo a San Siro per la 2° giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League, e i nerazzurri di Chivu affronteranno il Bruges di mister Leko e della stella Tresoldi. Pronostico Inter-Bruges 13 ottobre 2026.

Pronostico Inter-Bruges 13 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Bruges 2° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Inter continua a comandare in campionato e si rituffa in Champions dove cercheranno di riscattare la sconfitta di misura subita all’esordio contro il Real di Mourinho (1-2). Nonostante un evidente dominio quanto a possesso-palla (64,4%), nell’esordio europeo stagionale l’Inter ha concesso 9 grandi occasioni al Real Madrid: si tratta del dato peggiore per i nerazzurri in una gara d’apertura della Champions. L’Inter arriva a questo appuntamento con una striscia aperta di 3 sconfitte consecutive in Champions, avendo entrambe le sfide dei playoff della scorsa edizione contro il Bodø/Glimt (1-3 all’andata, 1-2 al ritorno) ma anche l’esordio in questo torneo, 1-2 col Real Madrid. Nella sua storia, l’Inter non ha mai perso 4 partite di fila in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Lautaro Martínez non segna da 6 partite in UEFA Champions League, dopo aver realizzato 12 gol nell’arco delle precedenti 11 sfide. Giocando per l’Inter, in una sola occasione l’attaccante argentino ha vissuto un periodo più lungo senza marcare reti in Champions: 10 partite di fila tra il novembre 2020 e il febbraio 2022.

Il Bruges dell’atto nascente italo-tedesco Nicolò Tresoldi è stato sconfitto 2-3 dall’Aston Villa, ma senza demeritare. Il Bruges ha vinto solo 1 delle ultime 9 trasferte europee contro club italiani (2 pari, 6 ko): il successo è maturato contro l’Atalanta nei playoff-spareggi della Champions League 2024-25 (3-1). Il Bruges ha subito almeno 3 gol in 7 delle ultime 9 partite giocate in UEFA Champions League (24 gol totali), incluse le ultime 3 consecutive. Inoltre, dall’inizio della scorsa edizione del torneo, tra tutte le partecipanti, il club belga è la formazione che ha subito più di 3 gol nel maggior numero di incontri (7). Yann Sommer, attuale portiere del Bruges, potrebbe affrontare la sua precedente squadra in questa partita. Nell’arco delle tre stagioni passate dall’estremo difensore svizzero all’Inter (dal 2023-24 al 2025-26), Sommer è stato il secondo portiere per numero di clean sheet (15) in Champions League, dietro soltanto a David Raya dell’Arsenal (1° con 19).

Pronostico Inter-Bruges 13 ottobre 2026

Pronostico Inter-Bruges 13 ottobre 2026

Probabili formazioni Inter-Bruges

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, L. Martinez, Thuram. All. Chivu.

BRUGES (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko.

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Bruges?

La partita Inter-Bruges, valida per la 2ª giornata della fase-campionato di Champions League si giocherà martedì 13 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dello Stadio San Siro di Milano, in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo (previo abbonamento).

Migliori quote per Inter-Bruges

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Bruges

Questo sarà il primo confronto tra Inter e Bruges nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. L’unico club belga capace di sconfiggere l’Inter in trasferta nelle coppe europee è stato l’Anderlecht, durante il ritorno delle semifinali di Coppa delle Fiere 1969-70 (0-2). Da allora, l’Inter è rimasta imbattuta in quattro partite casalinghe nelle coppe europee giocate contro squadre belghe, vincendone ben 3 (1 pareggio).

PRONOSTICO: 1 + OVER 2.5 @1.75

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