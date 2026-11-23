Martedì sera allo Stadio Sinigaglia torna la UEFA Champions League con la 5° giornata di League Phase col Como di Fabregas che arriva dopo lo storico 9-1 sul Lens e gioca in casa contro un avversario abbastanza modesto come i greci dell’AEK. Pronostico Como-AEK 24 novembre 2026.

Pronostico Como-AEK 24 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-AEK Atene, match valido per la 5° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Como torna in Europa dopo la notte da record col 9-1 rifilato al Lens. La squadra di Cesc Fabregas occupa al momento il 4° posto della League Phase alle spalle soltanto di PSG, Real Madrid e Arsenal, ossia di tre delle uniche quattro squadre finora imbattute nel torneo (la quarta è il Bayern Monaco). Il Como ha vinto entrambe le partite casalinghe disputate nell’attuale Champions League. Il Como ha passato in vantaggio il 69,4% delle partite finora disputate nella Champions 2026-27: si tratta della seconda percentuale più alta, dietro soltanto a quella fatta registrare dopo 4 turni dal PSG (75,3%). Tasos Douvikas potrebbe diventare il 5° giocatore a segnare in ognuna delle prime 5 partite giocate in carriera in Champions League, dopo Alessandro Del Piero (1995), Diego Costa (2013-14), Erling Haaland (2019) e Sébastien Haller (2021). Nico Paz è il giocatore che ha direttamente partecipato a più marcature in questa Champions League, ben 8 (3 gol, 5 assist).

l Sinigaglia arriva l’AEK Atene, reduce sì da tre sconfitte di fila – contro Shakthar (1-3), City (1-5) e Real (2-3) – e attualmente al 29° posto, ma non è da sottovalutare. L’AEK Atene è rimasto imbattuto nelle ultime 5 partite giocate contro società italiane in Europa; l’ultimo club italiano capace di batterlo fu il Milan, 3-0 nella sfida del settembre 2006. L’AEK Atene non ha mai festeggiato la vittoria nelle 17 partite giocate in trasferta in UEFA Champions League (5 pari, 12 sconfitte).

Probabili Formazioni Como-AEK Atene

COMO (4-2-3-1) – Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

AEK ATENE (4-4-2) –Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Marin, Kairinen, Arriaga, Majer; Mantalos, Jovic. All. Nikolić.

Guida TV Calcio: dove vedere Como-AEK Atene?

La partita Como-AEK Atene, valida per la 5ª giornata della fase-campionato di Champions League si giocherà martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dello Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Como-AEK Atene

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-AEK Atene

Il Como ha segnato 19 gol nelle 4 partite giocate in questa Champions League. Dal 1955, nella storia della competizione, soltanto 3 club hanno realizzato più di 20 reti nei loro primi 5 incontri. Il Como ha realizzato più gol su azione rispetto a qualsiasi altra squadra partecipante alla Champions 2026-27 (17 gol). La sua media di 4,25 gol su azione a partita è attualmente la più alta in una singola stagione, dal 1992-93. Tra la 2ª, la 3ª e la 4ª giornata di questa fase-campionato della Champions League, soltanto il Lens (14) ha subito più gol dell’AEK Atene (11), che ha peraltro incassato almeno 3 reti in ogni sconfitta patita.

PRONOSTICO: COMO OVER 2.5 GOL @1.82

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.