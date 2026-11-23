Uno dei big match della 5° giornata della League Phase di Champions League si gioca mercoledì sera al Parco dei Principi, nella capitale francese dove i campioni del PSG ospitano la Roma di Gasperini. Pronostico PSG-Roma 25 novembre 2026.

Pronostico PSG-Roma 25 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di PSG-Roma match valido per la 5° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il ko in rimonta subito contro lo United in Champions brucia ancora per la Roma che però arriva da un bel 5-1 a Parma in campionato dove la squadra di Gianpiero Gasperini continua a rimanere ai vertici, mentre in Europa è attualmente in piena zona playoffs. Dopo le prime 4 giornate della fase-campionato di questa Champions, la Roma ha perso più punti di qualsiasi altra partecipante (8) partendo da una situazione di vantaggio nelle varie partite. Inoltre, dalla stagione 2019-20, Gasperini è l’allenatore che ha accumulato il maggior numero di sconfitte (6) dopo che la sua squadra aveva realizzato il primo gol dell’incontro. La Roma ha passato in situazione di svantaggio soltanto il 4% delle partite finora giocate in questa UEFA Champions League: si tratta della percentuale più bassa tra tutte le squadre partecipanti a questa edizione della competizione. Donyell Malen ha partecipato direttamente a 6 marcature (4 gol, 2 assist) in questa Champions. L’unico giocatore della Roma con un maggior coinvolgimento in marcature in una singola edizione del torneo fu Edin Dzeko (10 nel 2017-18, ma anche 8 nel 2018-19).

Il PSG, che ha vinto le ultime 2 edizioni della Champions, si trova al 1° posto della classifica e ha finora vinto tutte le partite giocate (4/4), vantando peraltro il miglior attacco del torneo (con 20 gol). La squadra di Luis Enrique ha messo in fila 12 vittorie consecutive tra campionato e coppe. Vitinha ha giocato in ognuna delle 50 partite che Luis Enrique ha disputato quale allenatore del club parigino in UEFA Champions League: si tratta dell’unica situazione nella storia della Champions in cui un allenatore ha affrontato almeno 50 sfide nel torneo guidando lo stesso club e schierando sistematicamente un dato giocatore. Fabián Ruiz è il migliore tra tutti i giocatori del club parigino in questa Champions per numero di gol (4), passaggi utili a rompere le linee avversarie (75) e pressioni ad alta intensità (143).

Probabili Formazioni PSG-Roma

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

Guida TV Calcio: dove vedere PSG-Roma?

La partita PSG-Roma, valida per la 5ª giornata della fase-campionato di Champions League si giocherà mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno del Parco dei Principi di Parigi (Francia). La partita sarà visibile in esclusiva (previo abbonamento) su Prime Video, servizio streaming on-demand di Amazon.

Migliori quote per PSG-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su PSG-Roma

Il PSG ha già affrontato 7 club italiani nelle competizioni europee, ma questa sarà la prima volta in cui incrocerà la Roma. La Roma ha vinto 4 dei 6 precedenti contro club francesi nelle maggiori competizioni europee (2 sconfitte); 2/2 in Champions League per i giallorossi, considerando il 2-0 al Lione nel marzo 2007 e il 3-1 rifilato al Bordeaux nell’ottobre 2008. La Roma ha convertito in gol 8 delle 11 grandi occasioni createsi in questa Champions: si tratta della più alta percentuale di realizzazione (72,7%) tra tutte le squadre partecipanti al torneo, dopo le prime 4 giornate della fase-campionato. Il PSG ha realizzato 20 gol nelle prime 4 giornate della fase-campionato di Champions League 2026-27, segnando almeno 4 reti in ognuna delle partite giocate. Quello parigino è il primo club a realizzare almeno 4 gol in 4 partite consecutive della competizione. Peraltro solo nelle stagioni 2017-18 (25 gol in 6 partite) e 2025-26 (21 in 8) il PSG ha realizzato più reti in una singola fase a gironi/fase-campionato. Dopo 4 giornate di questa fase-campionato di Champions League, il PSG ha collezionato almeno 10 tiri in porta in ognuna delle partite giocate: dalla stagione 2003-04 nessun club è mai riuscito a fare ciò per 5 gare di fila.

PRONOSTICO: OVER 3.5 @1.91

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.