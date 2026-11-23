Due squadre un pò in crisi nei rispettivi campionati si affrontano martedì sera a Manchester per la 5° giornata della League Phase di UEFA Champions League. Il Napoli arriva da una vittoria in Serie A mentre il City continua ad arrancare anche in Premier. Pronostico City-Napoli 24 novembre 2026.

Pronostico City-Napoli 24 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Napoli, match valido per la 5° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo l’1-0 in campionato sul Torino, il Napoli di Max Allegri ha bisogno di scuotersi anche in Europa, dopo il brutto 1-4 subito contro il Porto e dove sono solo al 27° posto, ai piani bassi, fuori anche dai play-in. I partenopei saranno di scena tra le mura dell’Etihad Stadium in una trasferta impegnativa anche se gli avversari inglesi non stanno passando un grande periodo. Il Manchester City è l’avversaria che Scott McTominay ha affrontato più volte finora nella sua carriera, peraltro segnando soltanto in 1 occasione su 16 partite contro i Citizens (nel marzo 2020 da giocatore dello United). L’Etihad Stadium è il campo in cui McTominay ha giocato più partite da avversario senza mai riuscire a segnare (0 gol in 7 gare). Kevin De Bruyne potrebbe fare il suo ritorno all’Etihad Stadium. Il fenomeno belga ha partecipato direttamente a 41 reti (16 gol, 25 assist) nelle 72 presenze in Champions League con la maglia del Manchester City: meglio di lui nella storia dei Citizens ha fatto soltanto Sergio Agüero (43), mentre anche Erling Haaland è a quota 41.

Il Manchester City arriva dal 1-1 in campionato col Fulham, un risultato deludente che non ha dato continuità al 3-2 in rimonta sul Lipsia nell’ultimo turno di Champions. I Citizens sono al 7° posto in quel gruppone di nove squadre a quota 9 punti dopo quattro turni. L’attuale manager del City, Enzo Maresca, ha perso l’unico precedente contro un club italiano in Europa: Atalanta-Chelsea 2-1 nel dicembre 2025, un match valido per la fase-campionato della Champions League 2025-26. Nella sua carriera da allenatore, Maresca ha ottenuto soltanto 4 vittorie nei 15 incroci con avversarie italiane (5 pari, 6 ko). Se Erling Haaland (Manchester City) dovesse segnare contro il Napoli, completerebbe la sua 4ª striscia di 5 presenze consecutive con gol (in ognuna) in UEFA Champions League. L’unico giocatore a esserci riuscito più di 3 volte nella storia della competizione è stato Cristiano Ronaldo, con 5 strisce di 5 presenze filate a segno. Elliot Anderson guida tutti i giocatori del Manchester City in questa stagione di UEFA Champions League per pressioni ad alta intensità (130), duelli vinti (24) e possessi recuperati (22). Inoltre, Vitinha del PSG (9) è l’unico centrocampista centrale che ha recuperato palla e iniziato sequenze offensive terminate con un tiro più volte rispetto ad Anderson (8) finora nella competizione.

Probabili Formazioni Manchester City-Napoli

MAN CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Dias, O’Reilly; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Foden; Haaland. All. Maresca.

NAPOLI (3-5-1-1) – Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne; Højlund. All. Allegri.

Guida TV Calcio: dove vedere Manchester City-Napoli?

La partita Manchester City-Napoli, valida per la 5ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dell’Etihad Stadium di Manchester (Inghilterra). La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Manchester City-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Manchester City-Napoli

Tutti i 5 precedenti tra City e Napoli sono stati disputati nella fase a gironi o fase-campionato di UEFA Champions League. Dopo aver mancato la vittoria contro gli azzurri sia in casa che in trasferta nell’edizione 2011-12 (1 pari, 1 ko), i Citizens hanno vinto gli ultimi 3 incroci col club partenopeo. Il Manchester City è imbattuto in casa contro il Napoli in Champions (2 vittorie, 1 pareggio); il precedente interno più recente per i Citizens risale alla 1 giornata della fase-campionato 2025-26, con vittoria 2-0 grazie ai gol di Erling Haaland e Jérémy Doku. Il Napoli è la squadra che ha ricevuto più cartellini in questa Champions League – 13, 12 gialli e 1 rosso – inclusi i 5 durante la sconfitta contro il Porto, nel turno precedente. Soltanto una volta il Napoli ha ricevuto più cartellini in una singola sfida di Champions (6, contro lo Sporting Braga nel settembre 2023). Nel 2-0 City sul Napoli durante la scorsa Champions League, il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, fu espulso dopo soli 21 minuti.

PRONOSTICO: NAPOLI OVER 2.5 CARTELLINI @2.05

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.