Mercoledì sera a San Siro l’Inter è chiamata a vincere nella 5° giornata di Champions League, a pochi giorni dallo spettacolare 4-4 con l’Atalanta in campionato, dove i nerazzurri hanno rallentato. A Milano arrivano i tedeschi dello Stoccarda. Pronostico Inter-Stoccarda 25 novembre 2026.

Pronostico Inter-Stoccarda 25 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Stoccarda, match valido per la 5° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Inter arriva dal 4-4 in Serie A con l’Atalanta, con la squadra di Christian Chivu che si è fatta rimontare all’ultimo. Lo scorso turno di Champions i nerazzurri l’hanno vinto per 3-0 sul Feyenoord. Reduci da due vittorie consecutive, i nerazzurri tenteranno di completare un tris filato e risalire così ancor più la classifica, che attualmente li vede al 15° posto. L’Inter ha vinto entrambe le ultime 2 partite disputate in questa fase-campionato 2026-27, senza peraltro subire nemmeno un gol: 1-0 contro lo Shakhtar, 3-0 contro il Feyenoord. Più successi e più clean sheet di quelli ottenuti dai nerazzurri nelle precedenti 8 gare di Champions League (1 vittoria, 1 clean sheet). Francesco Pio Esposito ha segnato un gol contro il Feyenoord (3-0) nel turno precedente e ora vanta 3 reti in carriera in UEFA Champions League. Soltanto Obafemi Martins (9) ha segnato più gol con la maglia nerazzurra prima dei 22 anni nella storia del torneo, rispetto a Esposito. Soltanto Wesley Sneijder (9) ha fornito più assist di Federico Dimarco (7, come Samuel Eto’o) con la maglia dell’Inter nella storia della UEFA Champions League. Nelle ultime 5 edizioni del torneo (dalla stagione 2022-23), tra tutti i giocatori che vi hanno partecipato Dimarco risulta il migliore per numero di cross su azione riusciti (33).

Lo Stoccarda sarà l’ospite d’onore a San Siro. Gli Schwaben arriveranno in Italia dopo il ko 0-2 rimediato contro il Galatasaray nel turno precedente: una sconfitta che ha interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi – 3-1 col Viking, 3-0 con lo Slovan Bratislava e 1-1 contro l’Atletico Madrid, per il gruppo allenato da Sebastian Hoeness. Lo Stoccarda ha vinto soltanto 1 delle 9 trasferte contro squadre italiane in Europa (2 pareggi, 6 sconfitte). Lo Stoccarda è rimasto imbattutto nelle prime 3 sfide di questa Champions, salvo poi incassare il ko contro il Galatasaray (0-2) nell’ultimo turno. Chris Führich ha finora effettuato 15 passaggi che spezzano le linee difensive avversarie in questa Champions League. Si tratta del 2° dato più alto dopo le prime 4 giornate dell’attuale fase-campionato, dietro soltanto ai 17 di Martin Ødegaard (Arsenal). Ermedin Demirović ha finora segnato 4 gol in questa UEFA Champions League, pur vantando un indice complessivo di xG pari a 1,5: il suo +2,5 rappresenta il 3° dato statistico più alto tra tutti i giocatori che hanno preso parte a questa edizione.

Probabili Formazioni Inter-Stoccarda

INTER (3-5-2) – J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu.

STOCCARDA (3-4-3) – Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirović, El Khannouss. All. Hoeness.

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Stoccarda?

La partita Inter-Stoccarda, valida per la 5ª giornata della fase-campionato di Champions League si giocherà mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dello Stadio San Siro di Milano. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Inter-Stoccarda

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Le nostre scommesse su Inter-Stoccarda

Inter e Stoccarda si affrontano per la prima volta in ambito europeo. I nerazzurri sono rimasti imbattuti nelle ultime 3 sfide contro club tedeschi in UEFA Champions League (2 vittorie, 1 pareggio). La metà dei gol finora realizzati dall’Inter nella Champions 2026-27 sono arrivati negli ultimi 15 minuti di partita (4/8). Dopo 4 turni dell’attuale fase-campionato, soltanto il Real Madrid (7) ha segnato più reti in quel lasso di tempo dei vari match.

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

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