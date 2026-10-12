Pronostico Villarreal-Napoli: probabili formazioni, quote, guida tv e scommesse Champions League del 13-10-2026

Pronostico Villarreal-Napoli 13 ottobre 2026
Pronostici Champions League
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12 Ottobre 2026

Napoli in campo all’Estadio de la Ceramica martedì sera, ospite del Villarreal di Iñigo Pérez, nello scontro tra due squadre che hanno perso all’esordio e cercano di riscattarsi prontamente in questa 2° giornata di Champions League. Pronostico Villarreal-Napoli 13 ottobre 2026.

Pronostico Villarreal-Napoli 13 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Villarreal-Napoli, match valido per la 2° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Napoli ha esordito in questa Champions perdendo 0-1 contro l’Arsenal. Nella sconfitta contro l’Arsenal il Napoli ha fatto registrare un indice di xG pari a 0,22, il più basso tra tutte le squadre impegnate nella 1ª giornata di questa fase-campionato di Champions. Gli azzurri hanno peraltro completato solo 8 tocchi nell’area dei Gunners: soltanto il Bodø/Glimt ne ha fatti registrare di meno (7 contro il Bayern Monaco) nel turno di esordio di questa edizione. Rasmus Højlund (Napoli) ha segnato 7 gol nelle sue prime 8 presenze in UEFA Champions League, salvo poi trovare la via della rete soltanto in 1 delle successive 6. Dopo aver realizzato 3 gol nelle prime 2 trasferte, l’attaccante danese è rimasto a secco di marcature nelle successive 4 partite giocate fuori casa.

Il Villarreal ha perso a sua volta all’esordio in Europa, 2-3 contro il Borussia Dortmund. In caso di ko contro il Napoli, il Villarreal diventerebbe il primo club spagnolo a perdere 8 partite di fila in Coppa dei Campioni/Champions League. La sua attuale striscia negativa di 7 sconfitte consecutive ha eguagliato l’altra peggior serie di un club spagnolo nella storia della competizione: peraltro fatta registrare dallo stesso Villarreal tra il 2009 e il 2011. Santiago Mouriño (Villarreal) vanta una media di 8,2 duelli vinti ogni 90′ finora nella sua carriera in Champions. Dal suo debutto (settembre 2025), questa è la media più alta tra tutti i difensori della competizione (con almeno 500 minuti giocati).

Pronostico Villarreal-Napoli 13 ottobre 2026

Pronostico Villarreal-Napoli 13 ottobre 2026

Probabili formazioni Villarreal-Napoli

VILLARREAL (4-4-2): Gulácsi; Cardona, Veiga, Navarro, Mouriño; Comesaña, Saliba, Gueye, Buchanan; Mikautadze, Oluwaseyi. All. Pérez.

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobokta; Politano, De Bruyne, Neres; Højlund. All. Allegri.

Guida TV Calcio: dove vedere Villarreal-Napoli?

La partita Villarreal-Napoli, valida per la 2ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà martedì 13 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dell’Estadio de la Ceramica di Vila-real (Spagna), sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo (previo abbonamento).

Migliori quote per Villarreal-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Villarreal-Napoli
13/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.153.603.20
2.153.683.09
2.103.603.20
2.153.603.20
2.153.653.20

Le nostre scommesse su Villarreal-Napoli

Sarà il 7° incrocio europeo tra questi due club, con la squadra spagnola che vanta ottimi precedenti in Europa League – 0 ko in 4 partite – ma ha invece perso entrambe le sfide di Champions già giocate contro gli azzurri. Ci aspettiamo un match combattuto e da Under (in caso si verificassero esattamente 3 reti totali avremo il rimborso della puntata).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.85

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