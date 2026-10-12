Torna la League Phase di Champions League con la 2° giornata, e mercoledì toccherà al Como di Fabregas scendere in campo in trasferta in Olanda, a Rotterdam, contro il Feyenoord. Pronostico Feyenoord-Como 14 ottobre 2026.

Pronostico Feyenoord-Como 14 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Feyenoord-Como, match valido per la 2° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’esordio in Champions del sorprendente Como è stato da sogno, un 4-1 rifilato al Lipsia. Il club lariano, allenato da Cesc Fabregas, potrebbe diventare soltanto la terza squadra italiana della storia a vincere entrambe le sue prime due partite di Coppa dei Campioni/Champions, dopo Verona (1985-86) e Sampdoria (1991-92). Martin Baturina (Como) ha preso attivamente parte al 50% dei gol realizzati (2/4) dal club lariano nella sfida vinta 4-1 contro il Lipsia: gol dell’1-0 e assist per il 2-0 siglato da Tasos Douvikas. Nello stesso match e tra tutti i giocatori del Como, Baturina è stato inoltre il migliore per occasioni create (3) e passaggi per rompere le linee difensive avversarie (4).

La trasferta di Rotterdam, contro il Feyenoord, sarà però tutt’altro che semplice e scontata. Nonostante il pesante ko subito all’esordio di questa competizione (1-5 contro il Barcellona al Camp Nou), la squadra guidata in panchina da Giovanni van Bronckhorst non deve essere sottovalutata. Anche perché vanta una tradizione veramente ottima (e vincente) contro formazioni italiane; ha infatti perso solo 1 delle 8 gare interne giocate contro club italiani (5 vittorie, 2 pareggi), sebbene la sconfitta sia maturata nell’impegno più recente (0-2 contro l’Inter nel marzo 2025). Il Feyenoord mantenuto soltanto il 28,4% del possesso-palla nella sfida d’esordio di questa edizione del torneo, si tratta della 2ª peggior percentuale tra tutti i club nel turno precedente, meglio soltanto del 27,9% dello Slovan Bratislava (1-6 contro il PSG). Mika Mármol (Feyenoord) ha vinto più duelli (8/13) ed effettuato più tackle (5) tra tutti i giocatori del Feyenoord nella sfida persa 1-5 contro il Barcellona, valida per la 1ª giornata di questa fase-campionato.

Probabili formazioni Feyenoord-Como

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, López. All. van Bronckhorst.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla; Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fàbregas.

Guida TV Calcio: dove vedere Feyenoord-Como?

La partita Feyenoord-Como, valida per la 2ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà mercoledì 14 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:45 a Rotterdam, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Feyenoord-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Feyenoord-Como

Questo sarà il primo incrocio europeo tra Feyenoord e Como. Nel match d’esordio, il 4-1 al Lipsia, Como ha completato il 90% dei passaggi tentati: si tratta della percentuale di passaggi riusciti più alta registrata da un club esordiente in UEFA Champions League (dal 2003-04). Durante la 1ª giornata di questa Champions, il Como ha anche fatto registrare il 3° numero di dribbling completati di squadra (14), ma anche la 2ª percentuale di dribbling riusciti su quelli tentati (il 64%, 14/22) dietro soltanto a quella dell’Inter (82%, 9/11). Vediamo meglio la squadra di Fabregas, anche se una trasferta europea non è mai da prendere sotto gamba, specialmente se è la prima in assoluto.

PRONOSTICO: VITTORIA COMO @1.93

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