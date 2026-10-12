Pronostico Roma-Real Madrid: tutto per le scommesse gratuite della 2° giornata di Champions League del 14-10-2026

Pronostico Roma-Real Madrid 14 ottobre 2026
Pronostici Champions League
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12 Ottobre 2026

Una delle sfide più interessanti della 2° giornata di Champions League si gioca allo Stadio Olimpico, dove torna da avversario Mourinho che col suo Real Madrid ha già battuto una sua ex squadra italiana all’esordio, l’Inter. Pronostico Roma-Real Madrid 14 ottobre 2026.

Pronostico Roma-Real Madrid 14 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Real Madrid, match valido per la 2° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

La Roma arriva dal pareggio a reti inviolate in campionato contro il Como, e si prepara ad un altro big match, con la speranza di farsi trascinare dal duo delle meraviglie Dybala-Malen. All’esordio i giallorossi non sono andati oltre l’1-1 nella trasferta turca contro il Galatasaray. La Roma non ha vinto in nessuna delle sue ultime 4 partite giocate in Champions (3 pareggi, 1 ko). La Roma ha perso 3 degli ultimi 5 incontri casalinghi nelle maggiori competizioni europee (2 vittorie), praticamente più di quelli persi nelle precedenti 38 gare interne giocate (28 vittorie, 8 pareggi, 2 ko).

Josè Mourinho torna da avversario all’Olimpico, in un inizio Champions che col Real Madrid lo ha già messo contro una sua ex squadra italiana, l’Inter, superata per 2-1 al primo turno. Il Real Madrid ha vinto 19 delle ultime 21 partite giocate contro club italiani in UEFA Champions League, non riuscendo a battere soltanto la Juventus (nell’aprile 2018) e il Milan (nel novembre 2024): in entrambi quei casi i Blancos incassarono una sconfitta per 1-3. Sotto la guida tecnica di Mourinho, il Real Madrid ha perso soltanto 1 dei 19 impegni disputati nella fase a gironi o fase-campionato di UEFA Champions League: l’unico ko maturò in trasferta contro il Borussia Dortmund (1-2) nell’ottobre 2012. Vinícius Júnior (Real Madrid) ha partecipato direttamente a 60 gol (34 reti, 26 assist) in 83 presenze finora accumulate in UEFA Champions League. Inoltre, il brasiliano è a un solo assist dall’eguagliare Cristiano Ronaldo (27) come miglior rifinitore nella storia del Real nella competizione. Federico Valverde (Real Madrid) è stato direttamente coinvolto in 8 gol nelle sue ultime 9 presenze in Champions (4 reti, 4 assist). Solamente 2 marcature in meno di quelle a cui aveva attivamente partecipato nelle prime 71 presenze complessive nella competizione (10, 3 gol e 7 assist).

Pronostico Roma-Real Madrid 14 ottobre 2026

Pronostico Roma-Real Madrid 14 ottobre 2026

Probabili formazioni Roma-Real Madrid

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham; Díaz, Mbappé, Vinícius. All. Mourinho.

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Real Madrid?

La partita Roma-Real Madrid, valida per la 2ª giornata della fase-campionato di Champions, si giocherà mercoledì 14 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in live-streaming su Prime Video, servizio streaming on-demand di Amazon (previo abbonamento).

Migliori quote per Roma-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Real Madrid
14/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.503.751.90
3.643.961.88
3.653.901.88
3.754.001.85
3.604.001.90

Le nostre scommesse su Roma-Real Madrid

La storia di questa partita in Champions è praticamente a senso unico, considerando che i Blancos hanno vinto ben 8 dei 12 precedenti, a fronte di un solo successo giallorosso (e 3 pareggi). La Roma ha perso tutti gli ultimi 4 incontri giocati contro il Real Madrid in Champions, senza peraltro segnare nemmeno un gol. Per i giallorossi, si tratta della striscia più lunga di sconfitte contro una singola avversaria nella storia del torneo, al pari di quella fatta registrare contro lo Shakhtar Donetsk tra il 2006 e il 2018 (4 sconfitte anche in quel caso).

PRONOSTICO: VITTORIA REAL MADRID @1.90

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