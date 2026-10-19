Dopo i brutti ko in Europa e anche in Serie A contro il Venezia, il Napoli si rituffa in Champions League e martedì ospita un pericoloso Bodo Glimt che i tifosi dell’Inter ricordano ancora. Ora starà agli uomini di un Allegri sempre più in bilico sulla panchina partenopea, sfidare la squadra norvegese in questo terzo turno della League Phase. Pronostico Napoli-Bodo 20 ottobre 2026.

Pronostico Napoli-Bodo 20 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Bodo Glimt, match valido per la 3° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Napoli ancora a secco in Europa dopo le sconfitte con l’Arsenal in casa all’esordio (0-1) e in trasferta a Villarreal (1-3) lo scorso turno. Anche in campionato le cose vanno male per la squadra di Allegri che ha perso clamorosamente in casa contro il fanalino di coda Venezia che aveva appena esonerato il proprio allenatore. Il Napoli è reduce da 3 sconfitte consecutive in Champions: nella loro storia, gli azzurri non hanno mai perso 4 partite di fila nelle maggiori competizioni europee. Massimiliano Allegri (Napoli) ha perso 8 delle sue ultime 9 partite da allenatore in Champions League (1 vittoria), lo stesso numero di ko subiti nelle precedenti 40 gare complessive (24 vittorie, 8 pari, 8 sconfitte). Allegri ne ha perse 5 consecutive, facendo registrare la peggior striscia di un allenatore italiano nella storia della competizione. Giocando per il Napoli in Champions League, Kevin De Bruyne sta registrando una media di 2,9 tra tiri (1,2) e occasioni create (1,7) combinati sui 90 minuti. Si tratta della media peggiore tra quelle fatte registrare con tutti gli altri club in cui ha giocato nel torneo: Genk (3), Chelsea (3,5) e Manchester City (5,1).

Tra campionato e coppa il Bodo Glimt ha vinto le ultime 4 partite (in Champions è reduce dal colpaccio casalingo per 1-0 contro il Borussia Dortmund), e non dimentichiamo che questa squadra ha eliminato l’Inter agli spareggi dello scorso anno, quindi non è un avversario da sottovalutare, visto anche lo stato di forma attuale dei partenopei. Nel 2026 il Bodo Glimt ha vinto 6 partite in UEFA Champions League: si tratta già del maggior numero di gare vinte da un club norvegese in un singolo anno solare nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Oltre ad aver realizzato il gol-vittoria (1-0 contro il Borussia Dortmund), nell’ultimo incontro europeo del Bodo Glimt Fredrik Sjovold è stato il migliore tra tutti i giocatori del club norvegese per passaggi tra le linee avversarie (12) e possessi vinti (7).

Probabili Formazioni Napoli-Bodo Glimt

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri

BODO GLIMT (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. All. Knutsen.

Guida TV Calcio: dove vedere Napoli-Bodo Glimt?

La partita Napoli-Bodo Glimt, valida per la 3ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà martedì 20 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Napoli-Bodo Glimt

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Bodo Glimt

Gli unici precedenti tra Napoli e Bodo Glimt risalgono al primo turno della Coppa delle Coppe 1976-77, con gli azzurri capaci di vincerli entrambi (2-0 in trasferta, 1-0 in casa). Tornando all’attualità abbiamo detto di come i norvegesi siano pericolosi, e vantano un ottima tradizione contro squadre italiane negli ultimi cinque anni: 5 vittorie in 9 sfide. Ci aspettiamo entrambe le squadre a segno per lo scontro al Maradona.

PRONOSTICO: GOL SI @1.55

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.