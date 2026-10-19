Pronostico Roma-Slovan Bratislava: analisi, guida tv e scommesse calcio, UEFA Champions League del 20-10-2026

Pronostico Roma-Slovan 20 ottobre 2026
Pronostici Champions League
Avatar
di
19 Ottobre 2026

La Roma è in campo ancora una volta allo Stadio Olimpico, dopo la tremenda sconfitta contro il Real Madrid che i giallorossi avevano dominato per 80 minuti. Ora la squadra di Gasperini gioca la 3° giornata di Champions League ospitando il fanalino di coda Slovan Bratislava. Pronostico Roma-Slovan 20 ottobre 2026.

Pronostico Roma-Slovan 20 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Slovan Bratislava, match valido per la 3° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo aver dominato e sognato a lungo nel big match col Real Madrid, poi perso 3-4 all’Olimpico, la Roma torna in campo per ospitare nella capitale lo Slovan. In campionato i giallorossi hanno battuto 2-0, sempre in casa, il Genoa dell’ex De Rossi. La Roma è stata in vantaggio in entrambe le sfide già giocate in questa Champions League, senza ottenere però alcuna vittoria (1 pareggio, 1 ko). Il club giallorosso potrebbe diventare il primo a segnare per primo nelle prime 3 partite di fila di un’edizione del torneo senza tuttavia raccogliere nemmeno un successo dal 2012-13, quando a riuscirci fu il Montpellier. Donyell Malen (Roma) ha fornito un assist all’esordio contro il Fenerbahce, prima di siglare una doppietta contro il Real Madrid nel turno successivo: nessun giocatore ha mai segnato o fornito assist in ognuna delle prime 3 partite disputate dalla Roma in una singola edizione di Champions.

Lo Slovan Bratislava è reduce dallo 0-3 contro lo Stoccarda ed era stata surclassata per 6-1 anche all’esordio dal PSG. Il club slovacco vanta però un ruolino di marcia da incubo in trasferta nella storia del torneo, Coppa dei Campioni inclusa, avendo perso ben 10 delle ultime 11 gare esterne disputate. Lo Slovan Bratislava è il primo club a perdere tutte le prime 10 partite giocate in UEFA Champions League. Al contempo, soltanto il Nordsjaelland (3,7 – 22 in 6 partite) vanta una media-gol subiti più alta di quella dello Slovan (3,6 – 36 in 10) nella storia della competizione. Insieme a Michael Olise (Bayern) ed Enzo Fernández (City), Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) è solo uno dei 3 giocatori che finora nella Champions 2026-27 vantano almeno 5 tiri, 5 occasioni create su azione, 5 passaggi tra le linee avversarie nell’ultimo terzo di campo e 4 falli subiti.

Pronostico Roma-Slovan 20 ottobre 2026

Pronostico Roma-Slovan 20 ottobre 2026

Probabili Formazioni Roma-Slovan Bratislava

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Pellegrini, de Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takàc; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Mustafic, Pokorny; Barseghyan, Martinez, Camara; Sporar. All. Yaya Touré.

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Slovan Bratislava?

La partita Roma-Slovan Bratislava, valida per la 3ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà martedì 20 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Roma-Slovan Bratislava

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Slovan Bratislava
20/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.158.5017.00
1.167.9514.00
1.148.4015.00
1.148.5015.00
1.187.0014.00

Le nostre scommesse su Roma-Slovan Bratislava

I due precedenti tra Roma e Slovan Bratislava risalgono alle qualificazioni (Playoff) della UEFA Europa League 2011-12: il club italiano non riuscì a vincere nessuna delle due gare e venne eliminato (1-2 il risultato aggregato, 0-1 all’andata e 1-1 al ritorno). L’unica vittoria europea in trasferta dello Slovan Bratislava contro un’avversaria italiana risale al febbraio 1969: 1-0 contro il Torino, nell’andata dei quarti di finale di Coppa delle Coppe (lo Slovan avrebbe poi vinto quel torneo). Da allora, la società slovacca è rimasta senza vittorie nelle successive 4 gare esterne europee contro società italiane (1 pari, 3 sconfitte). La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 7 partite casalinghe di Champions giocate contro squadre non iscritte ai top-5 campionati europei (6 vittorie, 1 pareggio), vincendone peraltro 5 di fila dal pareggio 0-0 contro il BATE Borisov del 9 dicembre 2015 (ultimo turno della fase a gironi dell’edizione 2015-16). Ci aspettiamo una vittoria netta dei giallorossi già avanti nel primo tempo contro uno Slovan Bratislava che ha finora incassato più gol (9), ha subito più tiri in porta (22) e anche più tiri complessivi (51) tra tutte le squadre partecipanti alla UEFA Champions League 2026-27.

PRONOSTICO: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.55

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Napoli-Bodo Glimt: analisi e scommesse sulla 3° giornata di Champions League del 20 ottobre 2026
Pronostici Champions League
Pronostico Napoli-Bodo Glimt: analisi e scommesse sulla 3° giornata di Champions League del 20 ottobre 2026
19 Ottobre 2026
Pronostico Como-Manchester United: analisi, probabili formazioni e scommesse Champions League del 21 ottobre 2026
Pronostici Champions League
Pronostico Como-Manchester United: analisi, probabili formazioni e scommesse Champions League del 21 ottobre 2026
19 Ottobre 2026
Pronostico Inter-Shakhtar: scommesse, guida tv, quote e formazioni 3° giornata Champions League del 21-10-2026
Pronostici Champions League
Pronostico Inter-Shakhtar: scommesse, guida tv, quote e formazioni 3° giornata Champions League del 21-10-2026
19 Ottobre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.