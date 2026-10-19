La Roma è in campo ancora una volta allo Stadio Olimpico, dopo la tremenda sconfitta contro il Real Madrid che i giallorossi avevano dominato per 80 minuti. Ora la squadra di Gasperini gioca la 3° giornata di Champions League ospitando il fanalino di coda Slovan Bratislava. Pronostico Roma-Slovan 20 ottobre 2026.

Pronostico Roma-Slovan 20 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Slovan Bratislava, match valido per la 3° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo aver dominato e sognato a lungo nel big match col Real Madrid, poi perso 3-4 all’Olimpico, la Roma torna in campo per ospitare nella capitale lo Slovan. In campionato i giallorossi hanno battuto 2-0, sempre in casa, il Genoa dell’ex De Rossi. La Roma è stata in vantaggio in entrambe le sfide già giocate in questa Champions League, senza ottenere però alcuna vittoria (1 pareggio, 1 ko). Il club giallorosso potrebbe diventare il primo a segnare per primo nelle prime 3 partite di fila di un’edizione del torneo senza tuttavia raccogliere nemmeno un successo dal 2012-13, quando a riuscirci fu il Montpellier. Donyell Malen (Roma) ha fornito un assist all’esordio contro il Fenerbahce, prima di siglare una doppietta contro il Real Madrid nel turno successivo: nessun giocatore ha mai segnato o fornito assist in ognuna delle prime 3 partite disputate dalla Roma in una singola edizione di Champions.

Lo Slovan Bratislava è reduce dallo 0-3 contro lo Stoccarda ed era stata surclassata per 6-1 anche all’esordio dal PSG. Il club slovacco vanta però un ruolino di marcia da incubo in trasferta nella storia del torneo, Coppa dei Campioni inclusa, avendo perso ben 10 delle ultime 11 gare esterne disputate. Lo Slovan Bratislava è il primo club a perdere tutte le prime 10 partite giocate in UEFA Champions League. Al contempo, soltanto il Nordsjaelland (3,7 – 22 in 6 partite) vanta una media-gol subiti più alta di quella dello Slovan (3,6 – 36 in 10) nella storia della competizione. Insieme a Michael Olise (Bayern) ed Enzo Fernández (City), Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) è solo uno dei 3 giocatori che finora nella Champions 2026-27 vantano almeno 5 tiri, 5 occasioni create su azione, 5 passaggi tra le linee avversarie nell’ultimo terzo di campo e 4 falli subiti.

Probabili Formazioni Roma-Slovan Bratislava

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Pellegrini, de Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takàc; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Mustafic, Pokorny; Barseghyan, Martinez, Camara; Sporar. All. Yaya Touré.

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Slovan Bratislava?

La partita Roma-Slovan Bratislava, valida per la 3ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà martedì 20 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Roma-Slovan Bratislava

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Le nostre scommesse su Roma-Slovan Bratislava

I due precedenti tra Roma e Slovan Bratislava risalgono alle qualificazioni (Playoff) della UEFA Europa League 2011-12: il club italiano non riuscì a vincere nessuna delle due gare e venne eliminato (1-2 il risultato aggregato, 0-1 all’andata e 1-1 al ritorno). L’unica vittoria europea in trasferta dello Slovan Bratislava contro un’avversaria italiana risale al febbraio 1969: 1-0 contro il Torino, nell’andata dei quarti di finale di Coppa delle Coppe (lo Slovan avrebbe poi vinto quel torneo). Da allora, la società slovacca è rimasta senza vittorie nelle successive 4 gare esterne europee contro società italiane (1 pari, 3 sconfitte). La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 7 partite casalinghe di Champions giocate contro squadre non iscritte ai top-5 campionati europei (6 vittorie, 1 pareggio), vincendone peraltro 5 di fila dal pareggio 0-0 contro il BATE Borisov del 9 dicembre 2015 (ultimo turno della fase a gironi dell’edizione 2015-16). Ci aspettiamo una vittoria netta dei giallorossi già avanti nel primo tempo contro uno Slovan Bratislava che ha finora incassato più gol (9), ha subito più tiri in porta (22) e anche più tiri complessivi (51) tra tutte le squadre partecipanti alla UEFA Champions League 2026-27.

PRONOSTICO: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.55

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