Pronostico Como-Manchester United: analisi, probabili formazioni e scommesse Champions League del 21 ottobre 2026

Pronostico Como-United 21 ottobre 2026
Pronostici Champions League
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19 Ottobre 2026

Mercoledì alle ore 18:45 in riva al lago arriva una corazzata inglese come il Manchester United che affronterà il piccolo ma arrembante Como di Fabregas nella 3° giornata di UEFA Champions League. Pronostico Como-United 21 ottobre 2026.

Pronostico Como-United 21  ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-Manchester United, match valido per la 3° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Como torna a giocare in casa in Champions dopo lo stop pesante sul campo del Feyenoord lo scorso turno, con la squadra Cesc Fàbregas che dovrà fare i conti con l’ennesimo infortunio di Assane Diao, fermato da un infortunio muscolare proprio durante la sconfitta patita dal club lariano nel turno precedente. Un Como che però in campionato si è rifatto andando a vincere 3-1 domenica al Franchi di Firenze. Il Como ha vinto la prima partita casalinga europea della sua storia all’esordio in questo torneo (4-1 contro il Lipsia). Ben 7 differenti giocatori del Como vantano una percentuale di passaggi completati superiore al 90% nell’attuale Champions League (su almeno 50 passaggi tentati): Milla, Chalobah, Paz, Da Cunha, Ramón, Perrone, Valle. Soltanto Barcellona e Inter (con 8) vantano più giocatori con una percentuale di passaggi completati superiore al 90% rispetto al club lariano.

Il Manchester United invece tra campionato (1-1 sul campo del Leeds nell’ultimo turno) e Coppa (superato 2-0 dall’Atletico a Madrid la settimana scorsa) non vince ormai da 6 partite, anche se i Red Devils l’ultima volta che hanno perso una trasferta di Champions in Italia risale a quasi 20 anni fa (0-3 a San Siro contro il Milan). Lo United ha perso soltanto il 21% delle partite giocate in Champions sotto la guida tecnica di Sir Alex Ferguson (39/190, oltre a 102 vittorie e 49 pareggi). Dal ritiro dell’iconico manager scozzese – fine della stagione 2012-13 – i Red Devils hanno perso il 38% delle volte nella competizione (21/56, oltre a 24 successi e 11 pari), incluse 6 delle ultime 9 (1 vittoria, 2 pareggi). Il Manchester United ha vinto solo 1 delle ultime 10 trasferte disputate in Champions League (3 pari, 6 ko), oltre a far registrare soltanto 1 clean sheet nelle ultime 15 gare esterne. Sia la vittoria che il clean sheet sono maturati nello stesso incontro: 2-0 in Spagna contro il Villarreal nel novembre 2021. Kobbie Mainoo (Manchester United) ha finora completato 49 dei 50 passaggi tentati sotto pressione ad alta intensità degli avversari in questo torneo: la sua percentuale di realizzazione (98%) è la più alta tra tutti i giocatori (con almeno 30 passaggi tentati) nelle prime due giornate della fase-campionato di Champions 2026-27.

Pronostico Como-United 21 ottobre 2026

Pronostico Como-United 21 ottobre 2026

Probabili Formazioni Como-Manchester United

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramón, Valle; Milla, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fàbregas.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Shaw, Heaven, Martinez, Dalot; Andrey Santos, Baleba; Bruno Fernandes, Tielemans, Rashford; Matheus Cunha. All. Carrick.

Guida TV Calcio: dove vedere Como-Manchester United?

La partita Como-Manchester United, valida per la 3ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà mercoledì 21 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:45, sul terreno dello Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Como-Manchester United

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Como-Manchester United
21/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.253.502.90
2.313.622.84
2.253.602.95
2.253.603.00
2.253.652.90

Le nostre scommesse su Como-Manchester United

Questo sarà il primo incontro tra Como e Manchester United. Dall’inizio della Champions 2025-26 nelle 6 sfide tra club italiani e inglesi sono state ben 5 quelle vinte dalle squadre della Premier League: l’unica eccezione fu la vittoria dell’Atalanta contro il Chelsea (2-1) del 9 dicembre 2025. Il Manchester United è rimasto imbattuto nelle ultime 6 trasferte di Champions giocate in Italia (3 vittorie, 3 pari). L’ultima sconfitta esterna dei Red Devils contro un’avversaria italiana risale al 2 maggio 2007, 3-0 Milan nel ritorno delle semifinali della UEFA Champions League 2006-07. Va però detto che il Manchester in questo momento non se la vive bene e il Como in casa potrà dire la sua in una sfida che ci aspettiamo anche piacevole con almeno 3 gol totali.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.62

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