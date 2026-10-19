Mercoledì sera a San Siro l’Inter ha un solo obiettivo: sbloccarsi in Europa anche se in questa 3° giornata di UEFA Champions League arriva uno Shakhtar Donetsk da non sottovalutare visto che ha iniziato questa competizione con 1 pareggio e 1 vittoria. Pronostico Inter-Shakhtar 21 ottobre 2026.

Pronostico Inter-Shakhtar 21 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Shakhtar Donetsk, match valido per la 3° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo due stop nei primi due turni, rispettivamente contro Real Madrid (1-2) e soprattutto Brugges (3-4 in casa), l’Inter ha la necessità di sbloccarsi in Europa e fare punti, come continua a fare in campionato dove è in testa alla Serie A dopo aver vinto 3-1 anche a Bologna. I nerazzurri dovranno fare i conti con la pesante assenza del proprio capitano visto che Lautaro Martinez tornerà solo dopo la prossima sosta per le nazionali. L’Inter è attualmente nella sua peggior striscia negativa in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (4 sconfitte di fila). I nerazzurri hanno perso 7 delle ultime 8 sfide europee, più di quante ne avessero perse nelle precedenti 41 partite combinate prima di questo ruolino (6 ko su 41). Federico Dimarco ha creato 6 occasioni da gol nella sfida del 2° turno contro il Bruges (incluso 1 assist), più di qualsiasi altro giocatore nella partita finita 4-3 in favore del club belga. L’esterno azzurro vanta adesso 7 assist con la maglia dell’Inter in Champions; solo Wesley Sneijder (9) ne ha fatti registrare di più da giocatore nerazzurro nella storia del torneo.

A San Siro arriva il lanciatissimo Shakhtar Donetsk. Reduce dal 3-1 rifilato all’AEK Atene, il club ucraino – allenato da Arda Turan – vanta però una tradizione tutt’altro che favorevole contro avversarie italiane e particolarmente contro i nerazzurri (mai battuti in 7 precedenti). Lo Shakhtar Donetsk è finora imbattuto nella Champions League 2026-27 (1 vittoria, 1 pareggio): nelle precedenti 19 apparizioni nella storia del torneo, soltanto 2 volte il club ucraino è riuscito a evitare il ko in ognuna delle prime 3 partite stagionali (nell’edizione 2012-13 e in quella 2014-15). Gleiker Mendoza ha segnato in entrambe le partite finora disputate dallo Shakhtar Donetsk in questa Champions. Soltanto 3 giocatori sono andati a segno per 3 partite di fila con la maglia dello Shakhtar, ma nessuno ci è riuscito nelle prime 3 sfide: Eduardo da Silva (2010), Luiz Adriano (2014) e Alex Teixeira (2014).

Probabili Formazioni Inter-Shakhtar

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu.

SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kauã Elias. All. Arda Turan.

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Shakhtar?

La partita Inter-Shakhtar Donetsk, valida per la 3ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà mercoledì 21 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dello Stadio Giuseppe Meazza/San Siro di Milano. Il match sarà visibile in esclusiva (con abbonamento) su Prime Video, servizio streaming on-demand di Amazon.

Migliori quote per Inter-Shakhtar

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Le nostre scommesse su Inter-Shakhtar

Considerando anche le qualificazioni, l’Inter è imbattuta nei 7 precedenti contro lo Shakhtar Donetsk (3 vittorie, 4 pareggi), avendo peraltro fatto finora registrare 6 clean sheet (1 solo gol subito). Lo Shakhtar Donetsk non ha realizzato nemmeno 1 gol nei 4 precedenti contro l’Inter in Champions. Se il club ucraino dovesse restare a secco anche in questo incontro eguaglierebbe la più lunga striscia di partite (5) in cui una formazione ha affrontato una singola avversaria senza mai segnare neppure in gol nella storia del torneo (CdC inclusa), al pari del Bruges (contro il Borussia Dortmund). Inter favorita, ma non quanto dicano le quote sotto 1.2 per la vittoria dei nerazzurri che dovranno migliorare la fase difensiva. Andiamo contro trend e segnaliamo Under per questa sfida su una linea assurda a 4.0 gol totali (somma gol asiatica, in caso di esattamente 4 reti complessive nel match avremo il rimborso completo della puntata).

PRONOSTICO: UNDER 4.0 @1.70

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.