La Champions League torna martedì 3 e mercoledì 4 novembre con la 4ª giornata della fase campionato, vediamo il programma completo, i big match da non perdere, la guida tv e tutto per le scommesse Champions giornata 4.
Champions giornata 4: il programma del prossimo turno
Le italiane arrivano alla 4° giornata di UEFA Champions League dopo il turno migliore della loro stagione europea: due settimane fa hanno vinto tutte e quattro, il Napoli 4-3 con il Bodø/Glimt, la Roma 4-0 con lo Slovan Bratislava, il Como 4-1 con il Manchester United e l’Inter 1-0 con lo Shakhtar. In classifica il Como è nono con 6 punti, la Roma quindicesima con 4, Inter e Napoli sono a quota 3, fuori dalle prime ventiquattro.
In questo turno le italiane giocheranno tutte in trasferta. Martedì alle 21 l’Inter è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma a Old Trafford contro il Manchester United; mercoledì, sempre alle 21, il Como va a Lens e il Napoli a Oporto, nell’unica partita in esclusiva su Prime Video. Come sempre abbiamo analizzato nello specifico i match delle italiane.
Programma completo e guida TV Champions League
Tutte le partite sono trasmesse da Sky e in streaming su NOW, con l’eccezione di Porto-Napoli, in esclusiva su Prime Video.
Martedì 3 novembre
18.45 Galatasaray-Stoccarda
18.45 Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona
21.00 Atlético Madrid-Bayern Monaco
21.00 Barcellona-Aston Villa
21.00 Bodø/Glimt-Lille
21.00 Feyenoord-Inter
21.00 LASK-Slovan Bratislava
21.00 Manchester United-Roma
21.00 Villarreal-PSG
Mercoledì 4 novembre
18.45 AEK Atene-Real Madrid
18.45 Fenerbahçe-Liverpool
21.00 Borussia Dortmund-Real Betis
21.00 Lens-Como
21.00 Lipsia-Manchester City
21.00 Porto-Napoli (Prime Video)
21.00 PSV Eindhoven-Club Brugge
21.00 Slavia Praga-Arsenal
21.00 Viking-Sabah
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027
- PSG 9
- Aston Villa 9
- Liverpool 9
- Real Madrid 9
- Real Betis 9
- Stoccarda 7
- Arsenal 7
- Barcellona 6
- Como 6
- Manchester City 6
- Club Brugge 6
- Sporting Lisbona 6
- Borussia Dortmund 6
- Bayern Monaco 5
- Roma 4
- Atlético Madrid 4
- Shakhtar Donetsk 4
- PSV Eindhoven 4
- Villarreal 3
- Inter 3
- Manchester United 3
- Napoli 3
- Galatasaray 3
- LASK 3
- Sabah 3
- Feyenoord 3
- Lens 3
- Bodø/Glimt 3
- AEK Atene 3
- Lipsia 3
- Fenerbahçe 2
- Slavia Praga 1
- Viking 1
- Porto 0
- Lille 0
- Slovan Bratislava 0
Champions League 4° giornata: I big match da non perdere
Martedì spiccano Atlético Madrid-Bayern Monaco, con Kane a segno nelle ultime dieci presenze in Champions e a caccia del record di Cristiano Ronaldo, e Barcellona-Aston Villa, con Lamine Yamal a 13 gol nella competizione prima dei vent’anni, come Mbappé.
Il PSG campione in carica va a Villarreal. Mercoledì il Liverpool a punteggio pieno va a Istanbul per affrontare il Fenerbahçe, il Real Madrid ad Atene con l’AEK, e il Manchester City gioca a Lipsia, dove Haaland ha segnato 12 gol in otto partite.
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