La Champions League torna martedì 3 e mercoledì 4 novembre con la 4ª giornata della fase campionato, vediamo il programma completo, i big match da non perdere, la guida tv e tutto per le scommesse Champions giornata 4.

Champions giornata 4: il programma del prossimo turno

Le italiane arrivano alla 4° giornata di UEFA Champions League dopo il turno migliore della loro stagione europea: due settimane fa hanno vinto tutte e quattro, il Napoli 4-3 con il Bodø/Glimt, la Roma 4-0 con lo Slovan Bratislava, il Como 4-1 con il Manchester United e l’Inter 1-0 con lo Shakhtar. In classifica il Como è nono con 6 punti, la Roma quindicesima con 4, Inter e Napoli sono a quota 3, fuori dalle prime ventiquattro.

In questo turno le italiane giocheranno tutte in trasferta. Martedì alle 21 l’Inter è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma a Old Trafford contro il Manchester United; mercoledì, sempre alle 21, il Como va a Lens e il Napoli a Oporto, nell’unica partita in esclusiva su Prime Video. Come sempre abbiamo analizzato nello specifico i match delle italiane.

Programma completo e guida TV Champions League

Tutte le partite sono trasmesse da Sky e in streaming su NOW, con l’eccezione di Porto-Napoli, in esclusiva su Prime Video.

Martedì 3 novembre

18.45 Galatasaray-Stoccarda

18.45 Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona

21.00 Atlético Madrid-Bayern Monaco

21.00 Barcellona-Aston Villa

21.00 Bodø/Glimt-Lille

21.00 Feyenoord-Inter

21.00 LASK-Slovan Bratislava

21.00 Manchester United-Roma

21.00 Villarreal-PSG

Mercoledì 4 novembre

18.45 AEK Atene-Real Madrid

18.45 Fenerbahçe-Liverpool

21.00 Borussia Dortmund-Real Betis

21.00 Lens-Como

21.00 Lipsia-Manchester City

21.00 Porto-Napoli (Prime Video)

21.00 PSV Eindhoven-Club Brugge

21.00 Slavia Praga-Arsenal

21.00 Viking-Sabah

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027

PSG 9 Aston Villa 9 Liverpool 9 Real Madrid 9 Real Betis 9 Stoccarda 7 Arsenal 7 Barcellona 6 Como 6 Manchester City 6 Club Brugge 6 Sporting Lisbona 6 Borussia Dortmund 6 Bayern Monaco 5 Roma 4 Atlético Madrid 4 Shakhtar Donetsk 4 PSV Eindhoven 4 Villarreal 3 Inter 3 Manchester United 3 Napoli 3 Galatasaray 3 LASK 3 Sabah 3 Feyenoord 3 Lens 3 Bodø/Glimt 3 AEK Atene 3 Lipsia 3 Fenerbahçe 2 Slavia Praga 1 Viking 1 Porto 0 Lille 0 Slovan Bratislava 0

Champions League 4° giornata: I big match da non perdere

Martedì spiccano Atlético Madrid-Bayern Monaco, con Kane a segno nelle ultime dieci presenze in Champions e a caccia del record di Cristiano Ronaldo, e Barcellona-Aston Villa, con Lamine Yamal a 13 gol nella competizione prima dei vent’anni, come Mbappé.

Il PSG campione in carica va a Villarreal. Mercoledì il Liverpool a punteggio pieno va a Istanbul per affrontare il Fenerbahçe, il Real Madrid ad Atene con l’AEK, e il Manchester City gioca a Lipsia, dove Haaland ha segnato 12 gol in otto partite.

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