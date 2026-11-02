Pronostici Champions League: la guida completa alla 4° giornata della prima fase del 3-4 novembre 2026

Champions giornata 4
Pronostici Champions League
Avatar
di
2 Novembre 2026

La Champions League torna martedì 3 e mercoledì 4 novembre con la 4ª giornata della fase campionato, vediamo il programma completo, i big match da non perdere, la guida tv e tutto per le scommesse Champions giornata 4.

Champions giornata 4: il programma del prossimo turno

Le italiane arrivano alla 4° giornata di UEFA Champions League dopo il turno migliore della loro stagione europea: due settimane fa hanno vinto tutte e quattro, il Napoli 4-3 con il Bodø/Glimt, la Roma 4-0 con lo Slovan Bratislava, il Como 4-1 con il Manchester United e l’Inter 1-0 con lo Shakhtar. In classifica il Como è nono con 6 punti, la Roma quindicesima con 4, Inter e Napoli sono a quota 3, fuori dalle prime ventiquattro.

In questo turno le italiane giocheranno tutte in trasferta. Martedì alle 21 l’Inter è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma a Old Trafford contro il Manchester United; mercoledì, sempre alle 21, il Como va a Lens e il Napoli a Oporto, nell’unica partita in esclusiva su Prime Video.  Come sempre abbiamo analizzato nello specifico i match delle italiane.

Champions giornata 4

Champions giornata 4

Programma completo e guida TV Champions League

Tutte le partite sono trasmesse da Sky e in streaming su NOW, con l’eccezione di Porto-Napoli, in esclusiva su Prime Video.

Martedì 3 novembre

18.45 Galatasaray-Stoccarda
18.45 Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona
21.00 Atlético Madrid-Bayern Monaco
21.00 Barcellona-Aston Villa
21.00 Bodø/Glimt-Lille
21.00 Feyenoord-Inter
21.00 LASK-Slovan Bratislava
21.00 Manchester United-Roma
21.00 Villarreal-PSG

Mercoledì 4 novembre

18.45 AEK Atene-Real Madrid
18.45 Fenerbahçe-Liverpool
21.00 Borussia Dortmund-Real Betis
21.00 Lens-Como
21.00 Lipsia-Manchester City
21.00 Porto-Napoli (Prime Video)
21.00 PSV Eindhoven-Club Brugge
21.00 Slavia Praga-Arsenal
21.00 Viking-Sabah

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027

  1. PSG 9
  2. Aston Villa 9
  3. Liverpool 9
  4. Real Madrid 9
  5. Real Betis 9
  6. Stoccarda 7
  7. Arsenal 7
  8. Barcellona 6
  9. Como 6
  10. Manchester City 6
  11. Club Brugge 6
  12. Sporting Lisbona 6
  13. Borussia Dortmund 6
  14. Bayern Monaco 5
  15. Roma 4
  16. Atlético Madrid 4
  17. Shakhtar Donetsk 4
  18. PSV Eindhoven 4
  19. Villarreal 3
  20. Inter 3
  21. Manchester United 3
  22. Napoli 3
  23. Galatasaray 3
  24. LASK 3
  25. Sabah 3
  26. Feyenoord 3
  27. Lens 3
  28. Bodø/Glimt 3
  29. AEK Atene 3
  30. Lipsia 3
  31. Fenerbahçe 2
  32. Slavia Praga 1
  33. Viking 1
  34. Porto 0
  35. Lille 0
  36. Slovan Bratislava 0

Champions League 4° giornata: I big match da non perdere

Martedì spiccano Atlético Madrid-Bayern Monaco, con Kane a segno nelle ultime dieci presenze in Champions e a caccia del record di Cristiano Ronaldo, e Barcellona-Aston Villa, con Lamine Yamal a 13 gol nella competizione prima dei vent’anni, come Mbappé.

Il PSG campione in carica va a Villarreal. Mercoledì il Liverpool a punteggio pieno va a Istanbul per affrontare il Fenerbahçe, il Real Madrid ad Atene con l’AEK, e il Manchester City gioca a Lipsia, dove Haaland ha segnato 12 gol in otto partite.

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
Altri articoli
Pronostico Feyenoord-Inter: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 4° giornata Champions League
Pronostici Champions League
Pronostico Feyenoord-Inter: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 4° giornata Champions League
2 Novembre 2026
Pronostico Manchester United-Roma: analisi e scommesse 4° giornata UEFA Champions League del 3 novembre 2026
Pronostici Champions League
Pronostico Manchester United-Roma: analisi e scommesse 4° giornata UEFA Champions League del 3 novembre 2026
2 Novembre 2026
Pronostico FC Porto-Napoli: scommesse gratuite calcio, 4° giornata Champions League del 04-11-2026
Pronostici Champions League
Pronostico FC Porto-Napoli: scommesse gratuite calcio, 4° giornata Champions League del 04-11-2026
2 Novembre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.