Pronostico Feyenoord-Inter: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 4° giornata Champions League

Pronostico Feyenoord-Inter 3 novembre 2026
Pronostici Champions League
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2 Novembre 2026

Dopo la bruciante sconfitta nel derby (primo ko in campionato) l’Inter torna in campo in Europa per la 4° giornata di Champions League, in una trasferta insidiosa in Olanda, sul campo del Feyenoord dove quest’anno ha già perso anche il Como. Pronostico Feyenoord-Inter 3 novembre 2026.

Pronostico Feyenoord-Inter 3 novembre 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Feyenoord-Inter, match valido per la 4° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo aver festeggiato il primo successo in Champions (1-0 contro lo Shakhtar) l’Inter si riaffaccia in Europa dopo aver perso il derby di Milano in campionato. L’Inter ha perso le ultime 2 trasferte di fila in Champions League; l’ultima volta che i nerazzurri hanno inanellato una striscia negativa più lunga risale al periodo tra ottobre 2018 e novembre 2019 (4 ko di fila in trasferta). L’Inter è passata in vantaggio (1-0) in sole 2 delle ultime 9 partite giocate in UEFA Champions League, vincendo in quelle 2 occasioni ma perdendo tutte le altre 7. I nerazzurri hanno vinto 32 delle ultime 35 gare in cui hanno segnato per primi (a fronte di 2 pari e 1 ko), incluse 16 delle ultime 17 da quando hanno perso 1-2 contro l’Atletico Madrid nel marzo 2024. Carlos Augusto (Inter) ha partecipato direttamente a 5 marcature nelle sue ultime 8 partite da titolare in UEFA Champions League (3 gol, 2 assist), andando peraltro a segno in entrambe le ultime 2 con soli 2 tiri.

Feyenoord che non sta vivendo affatto il suo miglior momento in Champions, avendo perso 10 delle ultime 13 partite disputate nel torneo, ma che in questa edizione è stato comunque già capace di battere un altro club italiano. Era infatti il 14 ottobre scorso quando l’attuale capolista della Eredivisie superò 3-2 il Como. L’allenatore del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, ha vinto soltanto 2 delle 15 partite disputate in panchina in UEFA Champions League (13 ko), ma entrambe le vittorie sono maturate in casa e alla guida del Feyenoord contro club italiani: 2-1 contro il Napoli nel dicembre 2017 e 3-2 contro il Como nel 2° turno dell’attuale fase-campionato. Van Bronckhorst ha inoltre allenato il maggior numero di partite senza registrare nemmeno un clean sheet nella storia della Champions League. Mika Mármol (Feyenoord) ha finora realizzato 44 passaggi tra le linee avversarie dalla sua metà campo difensiva in questa Champions: si tratta del 2° miglior risultato fatto registrare da un difensore, dietro soltanto ai 45 di Jacobo Ramón (Como).

Pronostico Feyenoord-Inter 3 novembre 2026

Pronostico Feyenoord-Inter 3 novembre 2026

Probabili Formazioni Feyenoord-Inter

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Guida TV Calcio: dove vedere Feyenoord-Inter?

La partita Feyenoord-Inter, valida per la 4ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà martedì 3 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno del De Kuip di Rotterdam (Paesi Bassi). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Feyenoord-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Feyenoord-Inter
03/11/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.604.001.85
3.834.101.80
3.704.101.83
3.754.201.80
3.804.101.80

Le nostre scommesse su Feyenoord-Inter

Gli unici precedenti tra Feyenoord e Inter in UEFA Champions League risalgono all’edizione 2024-25, coi nerazzurri capaci di vincere sia in casa (2-1) che in trasferta (2-0) negli ottavi di finale. I nerazzurri arrivano però da un derby in cui hanno speso energie fisiche e mentali, perdendo, e in Olanda ha già perso anche il Como quest’anno. Non vediamo il Feyenoord così sfavorito.

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