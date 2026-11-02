Il Como vuole continuare a brillare in Champions League e in questa 4° giornata della League Phase la squadra di Cesc Fabregas sarà impegnata nella trasferta francese sul campo del Lens. Pronostico Lens-Como 4 novembre 2026.

Pronostico Lens-Como 4 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lens-Como, match valido per la 4° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

A distanza di due settimane dallo spettacolare 4-1 inflitto allo United, il Como torna in Europa. Il club lariano allenato da Cesc Fabregas tenterà di dare continuità al super successo contro i Red Devils in questa trasferta transalpina. Tutti i 10 gol realizzati dal Como in questa edizione di UEFA Champions League sono stati segnati in situazioni di gioco. Si tratta del maggior numero di gol complessivi su azione realizzati da un singolo club fino a questo punto del torneo, un record condiviso col PSG (10 gol anche per i campioni d’Europa in carica). Nico Paz (Como) è stato direttamente coinvolto in 5 reti nelle prime 3 giornate di questa Champions (3 gol, 2 assist). L’unico giocatore argentino under-23 a realizzare più assist in una singola edizione del torneo è stato Leo Messi (5 nella Champions 2008-09).

Dopo la vittoria 3-2 contro lo Slavia Praga all’esordio stagionale, il club francese allenato da Yannick Cahuzac è incappato in due brutti ko (0-2 contro lo Sporting e 0-3 col Bruges). Attualmente al 27° posto in classifica, appena fuori dalla zona valida per gli spareggi-playoff, il Lens è a caccia di punti importanti sfruttando anche il fattore del pubblico amico del Bollaert-Delelis. Il Lens non è riuscito a segnare in nessuna delle ultime 2 gare interne disputate nelle maggiori competizioni europee. Dopo aver battuto 1-0 l’Arsenal in trasferta, nel novembre 1998, il Lens non ha ottenuto nemmeno un clean sheet nelle successive 16 partite disputate in UEFA Champions League. Florian Thauvin (Lens) ha creato 15 occasioni da gol nelle prime 3 giornate della Champions League 2026-27: il maggior numero per un singolo calciatore tra tutti quelli impegnati finora nel torneo. Thauvin ha peraltro già fatto meglio di ognuno dei giocatori che presero parte alla Champions League 2023-24 col Lens.

Probabili Formazioni Lens-Como

LENS (3-4-3): Risser; Aguilar, Baidoo, Udol; Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Skóraś; Kadile, Ivanovic, Hazard. All. Cahuzac.

COMO (4-2-3-1): Sánchez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

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La partita Lens-Como, valida per la 4ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà mercoledì 4 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dello Stade Bollaert-Delelis di Lens (Francia).. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Lens-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lens-Como

Dopo quasi 20 anni, il Lens torna a sfidare un club italiano in competizioni europee: l’ultima volta che ciò avvenne fu il 29 novembre 2006, nel ko 1-2 contro il Parma in un match valido per la fase a gironi di Coppa UEFA 2006-07. Gli unici precedenti del Lens contro formazioni italiane in UEFA Champions League risalgono alla fase a gironi dell’edizione 2002-03, entrambi giocati contro il Milan: sconfitta 1-2 a Milano, vittoria 2-1 in casa. Il Como ha realizzato 10 gol nelle sue prime tre partite giocate in UEFA Champions League: si tratta del maggior numero di reti per un club italiano nelle sue prime tre sfide del torneo. Tra la 2ª e la 3ª giornata dell’attuale fase-campionato, soltanto 4 club hanno fatto registrare più tiri del Lens (40). Delle 8 squadre in grado di collezionare almeno 40 tiri in quei due turni, ben 7 hanno realizzato almeno 4 gol mentre il Lens è ancora fermo a quota 0. Ci aspettiamo un riallineamento statistico anche per i francesi e consigliamo almeno 3 gol nel match.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.55

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.